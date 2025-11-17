Un hombre de 42 años fue detenido tras protagonizar un ataque antisemita en la puerta del templo “Dr. Max Nordau”, ubicado en Murillo 661, en el barrio porteño de Villa Crespo. El agresor escupió en el acceso al edificio, perteneciente a la comunidad judía “Dorja Jadash”, y lanzó insultos cargados de odio, calificando de “asesino” y “genocida” al empleado de seguridad que custodiaba el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre también profanó símbolos religiosos antes de ser interceptado por la Policía de la Ciudad. Tras tomar contacto con la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, se dispuso su detención y fue citado a una audiencia imputativa este lunes.

La Justicia abrió una causa por incumplimiento de la ley antidiscriminatoria mientras la comunidad judía expresó preocupación por el avance de este tipo de hechos.