El gobierno venezolano actualizó el balance del doble terremoto del 24 de junio a 5.208 muertos, en un salto significativo respecto a los reportes anteriores que refleja tanto el avance en la recuperación de cuerpos como la magnitud real de una catástrofe que la ONU estimó en 37.000 millones de dólares en daños físicos directos. El parte oficial mantiene sin variación por tercer día consecutivo los heridos en 16.740 y los rescatados con vida en 6.462, una señal inequívoca de que las operaciones de búsqueda viraron definitivamente de la fase de rescate a la de recuperación de víctimas fatales. Los pacientes atendidos por los servicios de salud ascendieron a 39.935, y las réplicas registradas desde los sismos principales alcanzaron 1.388, 38 más que en el balance anterior. A 26 días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, Venezuela distribuyo 35,6 millones de litros de agua potable y 10.964 toneladas de ayuda alimentaria en las zonas afectadas.

El dato más preocupante del nuevo balance es el aumento en la cantidad de personas alojadas en campamentos transitorios: 23.820, el registro más alto desde la catástrofe, con un incremento de 2.350 en apenas 24 horas distribuidos en 107 refugios con capacidad instalada para 27.820 plazas. La Guaira, epicentro del desastre, concentra 12.474 damnificados, casi la mitad del total nacional, en una zona donde 190 edificios colapsaron definitivamente y cientos más presentan daños graves que impiden el regreso de sus habitantes. El aumento sostenido de personas en campamentos —en lugar de la reducción que se esperaría a casi un mes del desastre— revela que la fase de reconstrucción avanza más lento de lo necesario, pese al lanzamiento del Plan Venezuela Renace y las 9.055 viviendas actualmente en proceso de reparación.

En el terreno permanecen desplegados 2.278 rescatistas internacionales —una reducción respecto a los más de 4.000 del pico de la emergencia, a medida que los equipos extranjeros van retirándose— junto a 30.989 efectivos venezolanos y 31.745 voluntarios. La estimación de la ONU de 37.000 millones de dólares en daños físicos directos pone en perspectiva el desafío de la reconstrucción para un país que ya arrastraba una de las peores crisis económicas de América Latina antes del 24 de junio: esa cifra equivale a varias veces el PBI anual venezolano, y los 300 millones de dólares prometidos por Estados Unidos en ayuda humanitaria —generosos en términos de emergencia— son apenas una fracción de lo que se necesitará para reconstruir La Guaira y las otras regiones devastadas. Con más de 5.200 muertos oficiales, casi 30.000 desaparecidos según plataformas civiles y la brecha entre ambas cifras todavía sin explicación pública, Venezuela enfrenta la reconstrucción más compleja de su historia moderna.