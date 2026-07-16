La rescatista neuquina que trabajó entre los escombros en Venezuela: "Saber qué hacer puede salvar vidas"

La rescatista y abogada neuquina Fernanda Arias regresó al país luego de participar en el operativo internacional desplegado tras el terremoto que afectó a Venezuela. Integró la Brigada Internacional Fénix, junto a especialistas de distintos países, y trabajó en estructuras colapsadas para rescatar sobrevivientes y recuperar víctimas fatales.

En diálogo con "La segunda mañana" que se transmite por AM550, Arias explicó que el equipo fue asignado al edificio Lucas Gá, donde trabajó junto a bomberos de Venezuela, El Salvador y Brasil. Allí participaron de un operativo que permitió rescatar alrededor de un centenar de personas. Además, destacó la fortaleza de la comunidad venezolana, que colaboró con los rescatistas pese a haber perdido gran parte de sus pertenencias.

"La información puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", aseguró la rescatista neuquina al compartir su experiencia.

Durante la entrevista, la neuquina remarcó que en este tipo de intervenciones cada víctima recibe el mismo nivel de respeto, independientemente de si fue hallada con vida o no. "En las brigadas de estructuras colapsadas siempre se le da la misma importancia a una persona fallecida que a una persona viva. Las personas fallecidas también deben ser extraídas con el mayor cuidado posible, resguardando su dignidad para que las familias puedan comenzar su duelo", expresó.

Arias también describió el complejo trabajo realizado sobre los edificios derrumbados, donde utilizaron maquinaria pesada y protocolos internacionales para avanzar piso por piso sin comprometer la seguridad de los equipos y preservando la integridad de las víctimas recuperadas.

Arias destacó la fortaleza de la comunidad venezolana y el apoyo que brindó a los rescatistas durante la emergencia.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de que la comunidad conozca cómo actuar frente a un terremoto y aseguró que la preparación puede salvar vidas. "Es necesario que la población esté capacitada e informada. Saber qué hacer en una emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La información calma a las personas", sostuvo. Además, recomendó identificar previamente los sectores más seguros dentro de viviendas y edificios y evitar evacuar por las escaleras durante un sismo de gran magnitud.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Más allá de relatar su experiencia en Venezuela, Fernanda Arias aprovechó la entrevista para brindar una serie de recomendaciones que pueden ser clave en caso de un terremoto. La rescatista explicó que, ante un sismo de gran magnitud, no se debe evacuar mientras el movimiento está en curso, ya que hacerlo puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones. En cambio, aconsejó identificar previamente los sectores más resistentes de la vivienda o edificio, como columnas o paredes estructurales, y permanecer allí hasta que finalice el temblor. También aclaró que el tradicional marco de la puerta ya no representa un lugar seguro en la mayoría de las construcciones modernas.

La neuquina aseguró que la preparación emocional también es parte del trabajo de quienes intervienen en catástrofes.

Arias también destacó la importancia de que las familias conozcan de antemano cómo actuar frente a este tipo de emergencias. Señaló que contar con una mochila de emergencia, enseñar a los niños qué hacer y realizar simulacros en el hogar son medidas que pueden marcar la diferencia. "La información calma a las personas y el saber qué hacer es fundamental", sostuvo, al remarcar que la preparación permite reaccionar con mayor tranquilidad y aumentar las posibilidades de resguardarse de manera segura.

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