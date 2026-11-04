Duro revés para Trump: los demócratas recuperaron el control del Congreso de Estados Unidos

La derrota de Donald Trump en las urnas marcó un fuerte revés político para el presidente de Estados Unidos. En las elecciones del martes 3 de noviembre, el Partido Demócrata logró recuperar el control del Senado y la Cámara de Representantes, un resultado que dejará al mandatario frente a una oposición con capacidad para bloquear iniciativas legislativas, impulsar investigaciones sobre su administración y frenar nombramientos judiciales y de altos cargos del Gobierno durante los últimos dos años de su mandato.

La victoria demócrata se extendió incluso a estados tradicionalmente republicanos y reflejó el descontento de una parte del electorado con la gestión de Trump. Entre los principales factores que incidieron en el resultado aparecen el aumento del coste de vida, la política de aranceles y la guerra contra Irán, un conflicto que provocó un fuerte incremento de los precios del combustible y profundizó el rechazo a la administración republicana.

Tras conocerse los resultados, Trump adoptó un tono conciliador y aseguró que estaba dispuesto a reconocer la derrota. En declaraciones a The New York Times, afirmó estar «absolutamente dispuesto» a aceptar los resultados electorales.

En la misma línea, durante una entrevista con Fox News, reconoció el desempeño de sus adversarios políticos. «Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, de verdad lo creo», sostuvo. Y agregó: «Lucharon con ahínco».

Sin embargo, el presidente, de 80 años, intentó despegarse del resultado adverso de su partido y evitó interpretarlo como un cuestionamiento personal a su liderazgo. «No lo veo como un ataque personal», manifestó.

La guerra contra Irán, un factor determinante

Trump también reconoció que la guerra contra Irán tuvo incidencia en la derrota republicana, aunque volvió a defender la campaña militar. El conflicto se convirtió en uno de los principales puntos de desgaste de su administración, especialmente por sus consecuencias económicas y el impacto sobre los precios de los combustibles.

Con el nuevo escenario legislativo, los demócratas tendrán herramientas para condicionar buena parte de la agenda presidencial. Además de bloquear proyectos impulsados por la Casa Blanca, podrán avanzar con investigaciones sobre las decisiones del Gobierno y ejercer mayor control sobre la administración.

Pese a la creciente confrontación política, Trump dejó abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos con la oposición en algunos temas, entre ellos la inmigración, una de las cuestiones más divisivas de su gestión.

La recuperación de ambas cámaras representa así un cambio significativo en el equilibrio de poder de Washington y abre una nueva etapa de tensión política para Trump, que deberá afrontar los últimos dos años de su mandato con un Congreso bajo control demócrata.