El ejército de Estados Unidos lanzó por segunda noche consecutiva ataques contra múltiples objetivos en Irán, por orden directa del presidente Donald Trump, bombardeando sistemas de defensa antiaérea, comunicaciones y emplazamientos de vigilancia en zonas del sur del país, incluyendo las cercanías de Minab y Sirik. "Las fuerzas del Comando Central comenzaron a lanzar ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán, siguiendo instrucciones del Comandante en Jefe. Los ataques responden a la agresión continua e injustificada de Irán", indicó el CENTCOM en un comunicado. El secretario de Guerra Pete Hegseth había anticipado la ofensiva con una advertencia directa desde el cuartel general del Comando Central en Tampa: "El Comando Central estará muy ocupado esta noche porque el presidente Trump dijo que atacaremos a Irán con dureza, y así será". Los sistemas de defensa aérea en Asaluyeh —ciudad que alberga refinerías y complejos petroquímicos clave— fueron activados, aunque los medios iraníes informaron que por el momento ese centro energético estratégico no había sido alcanzado.

Irán respondió con ataques de misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania por segundo día consecutivo. El ejército jordano confirmó haber interceptado 20 misiles iraníes lanzados en dirección a la base de Azraq, a 80 kilómetros de Amán, sin víctimas ni daños materiales. La escalada también cobró víctimas civiles: tres marinos indios que viajaban a bordo del petrolero M/T Settebello —con bandera de Palaos— murieron tras ser atacado por fuerzas estadounidenses frente a las costas de Omán, al considerar Washington que el buque intentaba violar el bloqueo de los puertos iraníes. India confirmó las muertes a través de su ministro de la Marina Mercante, en lo que representa la primera baja de nacionales de un país tercero en el conflicto.

La diplomacia iraní sacó las conclusiones más crudas de la jornada: "Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas, sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", indicó la cancillería en un comunicado. Irán anunció además el cierre del estrecho de Ormuz, aunque el Comando Central estadounidense negó esa versión y afirmó que "los buques comerciales continúan transitando". El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Majid Mousavi, fue el más explícito sobre las intenciones iraníes: "¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", amenazó. Con el alto el fuego declarado irrelevante por una de las partes, bombardeos por segunda noche consecutiva y el estrecho en disputa, el conflicto ha entrado en una fase que ya no tiene los frenos que hasta hace una semana contenían la escalada.