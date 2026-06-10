El presidente Donald Trump escaló esu retórica contra Irán al advertir que podría ordenar nuevos ataques contra plantas eléctricas y puentes iraníes debido a que Teherán está demorando demasiado en alcanzar un acuerdo de paz. "Irán es pura palabrería y nada de acción. Han tardado mucho en negociar un acuerdo que hubiera sido grandioso para ellos; ahora tendrán que pagar el precio", escribió en Truth Social, en uno de sus mensajes más amenazantes desde el inicio del conflicto en febrero. En una entrevista con Fox News, agregó que "podría continuar" con los bombardeos y fue terminante respecto a la ventana diplomática que considera cerrada: "Tuvieron una oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir". Trump también acusó a Teherán de haber estado "sacando provecho de Estados Unidos" en las negociaciones de paz que lograron escasos avances concretos.

Las amenazas de Trump llegan en medio de una escalada sin precedentes en el conflicto. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó haber lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania durante la madrugada del miércoles, en represalia por los bombardeos estadounidenses sobre el sur de Irán ejecutados tras el derribo del helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. El Comando Central de EE.UU. calificó sus propios ataques de "legítima defensa" y "respuesta proporcional", mientras la Cancillería iraní condenó los bombardeos como una "violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas" y advirtió a los países de la región que impidan que su territorio sea usado para agredir a Irán, bajo amenaza de represalias.

La posibilidad de que Trump ordene atacar infraestructura eléctrica y puentes iraníes representa un salto cualitativo respecto a los blancos militares que han sido el foco de los ataques hasta ahora, y tendría consecuencias humanitarias y económicas de enorme magnitud sobre la población civil iraní. La amenaza llega además cuando las negociaciones de paz están en su punto más bajo: el alto el fuego de abril está roto, el memorando de 14 puntos nunca fue firmado, Irán interrumpió las comunicaciones con los mediadores y Trump dio por clausurada la oportunidad que Teherán tuvo para acordar. Con el canciller iraní Araghchi llamando de urgencia a sus pares turco y saudí, y Trump amenazando con apagar las luces de Irán, el conflicto entra en una fase en la que la distancia entre la guerra y la catástrofe se ha reducido a pocas horas.