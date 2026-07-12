El conflicto entre Estados Unidos e Irán escaló a su punto más peligroso desde la firma del memorando de Islamabad el 17 de junio: la Guardia Revolucionaria iraní anunció el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso" tras atacar al portacontenedores de bandera chipriota M/V GFS Galaxy —que transitaba por lo que Teherán calificó de "ruta ilegal"— causando daños significativos en su sala de máquinas y dejando un tripulante desaparecido. Estados Unidos respondió con una tercera ronda de bombardeos en una misma semana contra objetivos en el sur de Irán, incluyendo explosiones reportadas en Bushehr y Asaluyeh. La Guardia Revolucionaria fue más lejos aún: lanzó misiles balísticos contra la base aérea estadounidense Príncipe Hassan en Jordania, afirmando haber destruido su centro de mando y control y los hangares de drones MQ-9; atacó con misiles la base aérea Al-Udeid en Qatar, describiendo como destruidos su centro de mantenimiento de aviones y su centro de mando; golpeó con drones el sistema antimisiles Patriot en Kuwait y un depósito de municiones y estación de radar; y atacó el sistema de comunicaciones y la estación de radar estadounidense en Baréin.

La secuencia que llevó a esta explosión comenzó la noche del sábado cuando Irán impidió el paso de embarcaciones por una ruta omaní respaldada por Washington, alegando que transitaban por una zona no autorizada. La Guardia Revolucionaria fue explícita sobre su lógica: "No permitiremos el paso de embarcaciones mientras continúe la interferencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz" y advirtió que cualquier acción de EE.UU. recibirá "una respuesta firme, incluyendo ataques contra bases enemigas en la región". Qatar confirmó haber repelido un ataque con misiles, Baréin pidió a sus ciudadanos acudir al lugar seguro más cercano tras la activación de alarmas, y el Comando Central estadounidense anunció la nueva ronda de bombardeos afirmando que "está imponiendo un alto costo al debilitar la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles".

El memorando de entendimiento de Islamabad, que Trump declaró "terminado" días atrás, queda ahora en una situación de colapso casi total: Ormuz cerrado de nuevo, ataques simultáneos en cuatro países del Golfo, una tercera ronda de bombardeos en una semana y el petróleo nuevamente en alza ante el cierre de la arteria energética más importante del mundo. La diferencia con los peores momentos del conflicto previo al memorando es que ahora existe un documento firmado que ambas partes violan abiertamente, lo que agrega una dimensión de nulidad jurídica al caos militar. Con el plazo de 60 días venciendo el 21 de agosto y la negociación reanudada apenas días atrás ahora en suspenso, el escenario que se abre este domingo es el más grave desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.