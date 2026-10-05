Neymar Jr. acudió a votar este domingo en São Paulo y dejó un gesto que la política brasileña no tardó en interpretar. El delantero del Santos compartió un video en Instagram donde se lo ve caminando hacia su colegio electoral mientras levanta dos dedos de cada mano, formando el número 22.

Ese número corresponde a la candidatura de Flávio Bolsonaro, el senador del Partido Liberal (PL) que compite por la presidencia de Brasil. La escena se repitió después de emitir su voto.

El detalle que confirmó la lectura política

El acompañante de Neymar en el video también hizo el gesto del 22. Además, llevaba una pegatina del candidato a diputado estatal Matheus Coimbra, del mismo partido que Flávio Bolsonaro.

En el video se lo escucha decir: "Vine a votar y no había nadie. ¿No es así, Cris? Vine en el mejor horario. Cuatro y media de la tarde, camiseta del Peixão".

La tensión con Lula

La relación entre Neymar y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa un momento de tensión pública. En junio, cuando el seleccionador Carlo Ancelotti convocó al delantero para el Mundial pese a estar lesionado, Lula ironizó diciendo que sería el primer futbolista "home office" llamado para la competición.

La frase generó una respuesta desde el entorno de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro difundió entonces un video generado con inteligencia artificial donde aparecía vestido de militar, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, rescatando a Neymar para llevarlo al estadio.

El respaldo que ya había dado en 2022

No es la primera vez que Neymar manifiesta cercanía con el espacio político de los Bolsonaro. En 2022 expresó su apoyo explícito a la reelección de Jair Bolsonaro, quien finalmente perdió ante Lula.

El futbolista, protagonista de la transferencia más cara de la historia con 222 millones de euros, es considerado cercano a la familia Bolsonaro. Aunque rara vez se pronuncia de forma directa sobre temas políticos.

El contexto electoral

Brasil celebró este domingo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva quedaron como los dos candidatos más votados. Ninguno superó el 50% de los votos válidos, por lo que se definirá la presidencia en un balotaje el próximo 25 de octubre.