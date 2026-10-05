Los mercados financieros de Brasil reaccionaron con marcadas alzas luego del desempeño electoral registrado el domingo por el senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Superando el margen proyectado por los sondeos previos de opinión pública, el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47% de los sufragios frente al 45% alcanzado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garantizando la definición del Ejecutivo en un balotaje. La novedad política impulsó un marcado repunte en la apertura de los mercados locales e internacionales, con el índice de referencia Bovespa de la Bolsa de San Pablo registrando una suba del 8% hasta superar los 208.000 puntos.

El repunte bursátil estuvo liderado por los títulos del sector financiero y las grandes compañías estatales brasileñas con cotización en Wall Street. Entre las acciones con mayores ganancias se destacaron Banco Bradesco (+15,2%), Banco Itaú (+14,4%), Nu Holding (+12,2%), Petrobras (+10,3%) y la minera Vale (+6,4%). A su vez, en la plaza cambiaria, el real brasileño experimentó una apreciación del 1,4% frente a la divisa estadounidense, ubicando el tipo de cambio oficial en 5,14 reales por dólar en las primeras horas de la jornada.

Analistas de mercado atribuyeron el comportamiento positivo de los activos financieros a las expectativas de los inversores respecto del programa económico presentado por la fórmula Bolsonaro-Gaspar, centrado en la reducción del gasto público, la contención fiscal y la desregulación de sectores productivos. La paridad registrada entre ambas fuerzas políticas traslada ahora el foco de la atención hacia la campaña electoral de cara a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre, en la que ambos espacios buscarán captar el voto de las 11 fórmulas restantes que quedaron fuera del balotaje.