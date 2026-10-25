Brasil comenzó las votaciones presidenciales este 25 de octubre, con los dos candidatos Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro, quienes definen todo en un balotaje. El sistema democrático brasileño pone en marcha el operativo para recibir a cerca de 158.000.000 de electores en todo el territorio nacional.

Ante la magnitud del evento, la autoridad electoral establece un horario estricto para el funcionamiento de los centros de votación.

A qué hora abren y cierran las urnas

Los comicios abren sus puertas a las 8 y finalizan a las 17. Dentro de este margen de nueve horas, los ciudadanos habilitados emiten su sufragio para elegir entre los candidatos finalistas.

El balotaje se realiza hoy luego de que ningún candidato logre superar el 50 por ciento de los votos válidos en la primera vuelta. En este proceso, Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, quienes resultaron los más votados en la etapa previa, compiten para definir el liderazgo del país.

Los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse una vez que cierren las urnas, a las 17:00 horas de Brasilia, según el horario informado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Sin embargo, el conteo avanzará a medida que las autoridades electorales procesen los datos de las urnas electrónicas, por lo que será necesario esperar la actualización del escrutinio para conocer la tendencia de la elección.

Cuándo habrá resultados oficiales

Se estima que los resultados oficiales podrían estar disponibles alrededor de las 19:00 horas de Brasilia.

Los mismos podrán consultarse durante la tarde en el portal del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que dispone de una plataforma para seguir el escrutinio y revisar los datos por estado, municipio y cargo.