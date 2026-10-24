Nacido en 1981 y abogado de profesión, Flávio Bolsonaro se consolidó como la carta fuerte de la derecha para disputarle el poder a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial. Hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro —quien le confió la misión electoral tras su inhabilitación—, el actual senador construyó una extensa trayectoria política que comenzó a sus 21 años como diputado estadual en Río de Janeiro, cargo que ejerció durante cuatro mandatos antes de dar el salto al Congreso nacional en 2018.

El candidato del Partido Liberal (PL) estructuró su plataforma proselitista priorizando políticas de mano dura contra el delito, la reducción de la edad de imputabilidad penal y un renovado respaldo a las fuerzas de seguridad y militares. A diferencia del estilo confrontativo de su padre, colaboradores y aliados destacan que el postulante posee un perfil más negociador y conciliador, rol que desempeñó históricamente al actuar como un puente informal de diálogo entre el Ejecutivo y el Senado durante la administración anterior.

En el plano geopolítico y de alianzas regionales, el dirigente opositor ha mostrado una estrecha sintonía con la administración estadounidense de Donald Trump, impulsando medidas como la clasificación de bandas criminales como organizaciones terroristas. Asimismo, en la recta final de la campaña de cara al balotaje, el aspirante conservador ratificó su intención de buscar amnistías e indultos institucionales para su padre y los otros condenados por el intento de golpe de Estado, capitalizando simultáneamente un sólido respaldo en el electorado religioso, los sectores rurales y las bases populares de las grandes favelas urbanas.