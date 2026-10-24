A horas del balotaje en Brasil, Milei llamó “ladrón y mentiroso” a Lula por sus dichos sobre Argentina

El presidente Javier Milei calificó de “ladrón y mentiroso” a Luiz Inácio Lula da Silva luego de que el mandatario brasileño mencionara la pobreza en Argentina y el supuesto consumo de carne de burro durante el último debate presidencial televisado con Flávio Bolsonaro, antes de la segunda vuelta electoral en Brasil.

Este viernes 23 de octubre, durante el encuentro transmitido por TV Globo, Lula utilizó la situación argentina para cuestionar el modelo económico que propone su rival Bolsonaro. Milei respondió a través de su cuenta de X, donde compartió una publicación del economista Antonio Aracre y acusó al equipo de campaña del presidente brasileño de difundir datos falsos sobre sus adversarios.

El enfrentamiento se produjo en la víspera del balotaje brasileño del domingo 25 de octubre, en una campaña marcada por la polarización política y las diferencias entre los dos candidatos sobre el rumbo económico del país. El cruce también volvió a exponer la tensión entre Milei y Lula, dos presidentes con posiciones ideológicas enfrentadas.

Qué dijo Lula sobre la pobreza y la carne en Argentina

Durante el debate en TV Globo, Lula se dirigió a Flávio Bolsonaro para cuestionar su propuesta de adoptar un modelo económico similar al del presidente argentino.

“En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”, afirmó el mandatario brasileño.

La referencia buscó instalar la situación económica argentina en la discusión electoral de Brasil. Lula vinculó las dificultades sociales que atribuyó a la Argentina con la propuesta política de su adversario, quien busca llegar a la Presidencia por el Partido Liberal (PL).

Las declaraciones se produjeron en el último debate televisivo antes de la segunda vuelta, una instancia clave para ambos candidatos en su intento de captar votos en la recta final de la campaña.

La respuesta de Milei: “Ladrón y mentiroso”

Milei respondió al compartir en X una publicación del economista Antonio Aracre, quien reprodujo las declaraciones de Lula y agregó un cuadro sobre el consumo de carne.

En su mensaje, el Presidente argentino apuntó contra el entorno del mandatario brasileño y cuestionó la información utilizada durante la campaña.

“LULA LADRÓN Y MENTIROSO. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, escribió.

La publicación constituyó una nueva escalada verbal entre ambos mandatarios. Milei no solo rechazó las afirmaciones de Lula, sino que también acusó a su equipo de campaña de elaborar información falsa para perjudicar a sus rivales políticos.

La discusión sobre el consumo de carne quedó así incorporada a un enfrentamiento que excede las diferencias económicas y se extiende al terreno político y personal.

El cruce se produjo antes de una elección decisiva en Brasil

La disputa entre Milei y Lula se inscribe en una relación bilateral atravesada por diferencias ideológicas y enfrentamientos públicos. En varias oportunidades, el Presidente ha expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras que el mandatario brasileño cuestionó en distintas oportunidades las políticas económicas impulsadas por el Gobierno argentino.

La elección de este domingo tiene una importancia que trasciende la política del país limítrofe: Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un actor central del Mercosur, por lo que el resultado electoral puede influir en la relación entre ambos gobiernos y en la coordinación regional.

En ese escenario, la confrontación entre Lula y Milei agrega un componente político a la disputa presidencial. Aunque las declaraciones del mandatario brasileño estuvieron dirigidas a Flávio Bolsonaro, la referencia al modelo económico argentino provocó una respuesta directa del jefe de Estado argentino.

El antecedente inmediato fue la participación de Milei en actividades políticas junto al espacio de los Bolsonaro y sus críticas públicas a Lula. La campaña brasileña se convirtió así en otro escenario de confrontación entre dos dirigentes que representan proyectos políticos opuestos.