Flávio Bolsonaro suma apoyos clave de cara al balotaje con Lula en Brasil

La elección presidencial de Brasil ingresó en una nueva etapa luego de que la alianza formada por União Brasil y Progressistas (União Progressista) anunciara este martes su respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), para la segunda vuelta frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

La decisión fue comunicada después de una reunión de dirigentes de ambas fuerzas y, según la senadora Tereza Cristina, contó con respaldo unánime. En el encuentro participaron también los presidentes partidarios Ciro Nogueira y Antonio Rueda.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que Flávio Bolsonaro terminó primero en la primera vuelta con 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo 45,16%. En números absolutos, Bolsonaro alcanzó 56.104.268 votos y Lula 53.876.617. La definición será el 25 de octubre.

Más respaldos para Flávio Bolsonaro

El respaldo de União Brasil y Progressistas se suma al de dos dirigentes que compitieron en la primera vuelta: Ronaldo Caiado, del PSD, y Romeu Zema, de Novo.

Caiado, exgobernador de Goiás, terminó quinto con 2.605.148 votos, equivalentes al 2,18% de los votos válidos. Luego de reunirse con Flávio Bolsonaro, anunció su apoyo y aseguró que buscará movilizar políticamente a Goiás durante la campaña.

Zema, en tanto, había comunicado el lunes que votará por Flávio en el balotaje. El candidato de Novo había terminado sexto, con 326.488 votos, el 0,27% de los votos válidos.

Los apoyos de Caiado y Zema son parte de una serie de movimientos de dirigentes y partidos que buscan definir su posición frente a una segunda vuelta en la que los votos obtenidos por los candidatos que quedaron fuera serán relevantes para ambos finalistas.

Una elección con impacto regional

La definición brasileña excede las fronteras del país. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y una eventual modificación en su política económica o en la relación bilateral puede tener consecuencias sobre el comercio, las inversiones y el funcionamiento del Mercosur.

El vínculo llega además a la elección atravesado por tensiones diplomáticas entre el gobierno de Lula y la administración de Javier Milei. En las últimas semanas, el presidente argentino manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras que desde Brasil hubo cuestionamientos a la participación de Milei en la política electoral brasileña.

Para la Argentina, uno de los principales puntos de atención estará en cómo el próximo gobierno brasileño gestione la relación comercial bilateral y el Mercosur. Un análisis publicado durante el proceso electoral señala que la evolución del intercambio dependerá no solamente del signo político del futuro presidente, sino también de la situación macroeconómica brasileña y de la capacidad del nuevo gobierno para implementar sus políticas.

El balotaje del 25 de octubre tendrá así una dimensión regional: Brasil definirá a su próximo presidente mientras Argentina seguirá de cerca el resultado por la importancia económica, política y diplomática que tiene la relación entre ambos países.