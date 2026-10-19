El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su contrincante en la segunda vuelta electoral, el senador opositor Flávio Bolsonaro, protagonizaron un intenso y áspero debate televisivo emitido por la cadena Band en São Paulo. En el primer cara a cara directo de la campaña rumbo al balotaje del próximo 25 de octubre, ambos candidatos intercambiaron duras acusaciones vinculadas a la corrupción, el manejo de la seguridad pública y supuestos nexos con el crimen organizado. El mandatario apuntó contra su rival por presuntos vínculos con las milicias brasileñas y cuestionó el accionar internacional del diputado Eduardo Bolsonaro, mientras que el candidato del Partido Liberal replicó exhibiendo letreros con la consigna «corruPTo» y cuestionó el historial judicial del Partido de los Trabajadores (PT), salpicando al entorno familiar del jefe de Estado.

La tensión dialéctica escaló cuando Lula recriminó a su adversario por el presunto financiamiento de 134 millones de reales vinculados al empresario Daniel Vorcaro para una producción cinematográfica sobre la figura del expresidente Jair Bolsonaro. A su turno, el senador opositor contraatacó mencionando las conexiones de familiares del mandatario con personas investigadas por la justicia federal. En materia de seguridad pública, uno de los ejes centrales de la contienda, Flávio Bolsonaro prometió endurecer la ofensiva estatal y tipificar a agrupaciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho bajo la figura de organizaciones narcoterroristas para recuperar el control de cárceles y territorios urbanos. Por su parte, Lula defendió la necesidad de reformar la Constitución para otorgar mayores competencias al Gobierno federal en el combate al delito, argumentando que los estados provinciales han fracasado en la contención del narcotráfico.

El debate se inscribe en un escenario de máxima polarización y paridad electoral tras los resultados de la primera vuelta, donde el aspirante opositor cosechó el 47,03 % de los votos válidos frente al 45,16 % obtenido por el actual mandatario. Con las estrategias de campaña enfocadas en captar a los sectores indecisos y a los votantes abstencionistas, los equipos técnicos ultiman los preparativos para el segundo y último debate televisivo que tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre en los estudios de TV Globo, instancia previa a la definición definitiva en las urnas.