A un día de la segunda vuelta presidencial, el escenario político brasileño quedó configurado en una paridad absoluta. Según la última encuesta difundida por el instituto Datafolha, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su contrincante opositor Flávio Bolsonaro registran un empate técnico al alcanzar ambos el 50% de las intenciones de voto válidas, reflejando un cierre de campaña sumamente disputado.

El sondeo confirma una sostenida recuperación del actual mandatario tras el traspié sufrido en la primera vuelta del pasado 4 de octubre, instancia en la cual el candidato del Partido Liberal —hijo del expresidente Jair Bolsonaro— se había impuesto por una diferencia de dos puntos. Las mediciones previas de la misma encuestadora mostraban una ventaja inicial para el senador conservador que se fue achicando progresivamente durante las últimas semanas, impulsada por movilizaciones masivas y una estrategia de campaña más organizada del oficialismo.

Los analistas destacan que este repunte se condice además con una mejora en la imagen de gestión de Lula, cuya aprobación superó por primera vez en meses a su reprobación. No obstante, la incertidumbre persiste y otros centros de estudio, como la consultora Quaest, continúan registrando márgenes muy estrechos de diferencia e indecisos, obligando a ambas fuerzas a intensificar sus esfuerzos en estas horas decisivas mientras recuerdan los fallidos pronósticos de la primera vuelta.