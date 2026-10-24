Brasil moviliza a 25.000 militares para el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Las Fuerzas Armadas de Brasil movilizarán a unos 25.000 efectivos este domingo 25 de octubre para colaborar con la seguridad y la logística de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentan el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT): y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). El operativo fue informado este viernes por la estatal Agência Brasil.

El despliegue involucrará a la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea brasileños. Las tareas de Garantía de la Votación y el Escrutinio (GVA, por sus siglas en portugués) alcanzarán 306 municipios de 11 estados, mientras que otros 39 municipios de ocho estados recibirán asistencia logística, especialmente en zonas de difícil acceso.

La intervención se realizará a pedido de la Justicia Electoral y con autorización presidencial. Según el Ministerio de Defensa, el objetivo es contribuir al orden público, facilitar el desarrollo normal de la votación y el recuento de sufragios, y garantizar el libre ejercicio del derecho al voto.

Cómo será el operativo de seguridad y logística

Las Fuerzas Armadas brasileñas actuarán en coordinación con las autoridades electorales y los organismos de seguridad pública. El operativo contempla tanto la presencia de efectivos en localidades definidas por la Justicia Electoral como el traslado de materiales necesarios para el desarrollo de los comicios.

Para llegar a las zonas con dificultades geográficas o de infraestructura, las Fuerzas Armadas brasileñas utilizarán aviones, helicópteros, embarcaciones y vehículos militares. Entre las áreas que recibirán asistencia figuran comunidades rurales, regiones ribereñas y territorios indígenas.

El apoyo logístico incluirá el transporte de urnas electrónicas, equipos, materiales y personal electoral. La coordinación de las tareas estará a cargo de los organismos correspondientes, que ajustarán el despliegue según las necesidades identificadas en cada región.

Los 11 estados de Brasil alcanzados por el despliegue militar para el balotaje

Las acciones de Garantía de la Votación y el Escrutinio se desarrollarán en municipios de los siguientes estados brasileños:

Acre

Alagoas

Amazonas

Ceará

Maranhão

Mato Grosso

Pará

Piauí

Río de Janeiro

Rio Grande do Norte

Tocantins

Además, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico en otros 39 municipios distribuidos en ocho estados. Esa asistencia apunta, principalmente, a resolver dificultades de traslado y acceso a los centros de votación.

La participación militar está orientada a respaldar las tareas de la Justicia Electoral y no reemplaza las funciones de las autoridades civiles responsables de organizar y supervisar los comicios.

Una segunda vuelta con una diferencia estrecha

El operativo se realizará en una elección marcada por la competencia entre Lula y Flávio Bolsonaro. En la primera vuelta del 4 de octubre, ninguno consiguió más del 50% de los votos válidos, por lo que la definición presidencial quedó para el balotaje.

Los resultados publicados por la Justicia Electoral y consignados por Agência Brasil mostraron a Flávio Bolsonaro en el primer lugar, con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia fue de poco más de dos millones de sufragios según esos datos.

El resultado de este domingo definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil. Por el peso político y económico del país en América Latina, la elección también es seguida de cerca desde el exterior, incluida la Argentina.

Los mayores de 70 años aumentaron un 43% su participación

Uno de los datos más destacados de la primera vuelta fue el crecimiento de la cantidad de votantes de 70 años o más. Según un análisis del Movimiento Voto 70+ y el centro de investigación Data8, basado en datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), 8,77 millones de personas de esa franja etaria acudieron a las urnas el 4 de octubre, un 43% más que en 2022.

En las elecciones de 2022, habían votado 6,13 millones de personas mayores de 70 años, sobre un total de 14,89 millones habilitadas. En 2026, la cifra ascendió a 8,77 millones sobre un padrón de 17,25 millones.

De acuerdo con Cléa Klouri, impulsora del Movimiento Voto 70+ y cofundadora de Data8, fue la primera vez desde 2014 que participó más de la mitad de los electores de ese grupo etario.

El voto es optativo para las personas de 70 años o más, al igual que para las personas analfabetas y los jóvenes de 16 y 17 años.

Qué muestran los datos de participación en la primera vuelta en Brasil

El aumento de la concurrencia de los mayores de 70 años coincidió con una suba del número total de personas que votaron en la primera vuelta: pasó de 123,7 millones en 2022 a 125,2 millones en 2026.

En cambio, entre los menores de 70 años, la cantidad de votantes bajó de 117,59 millones a 116,51 millones. La variación se produjo pese a que el número total de electores habilitados se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 141,5 millones.

La abstención también mostró comportamientos diferentes según la edad:

Mayores de 70 años: descendió del 58,8% en 2022 al 49,1% en 2026, una reducción de 9,7 puntos porcentuales.

Menores de 70 años: aumentó del 16,9% al 17,7% en el mismo período.

Las cifras permiten dimensionar el peso de ese segmento del electorado, aunque por sí solas no permiten determinar a qué candidato favoreció su participación.

Por qué el voto de los adultos mayores puede ser relevante

En una elección competitiva, la cantidad de personas que concurren a votar puede influir en el resultado final. El crecimiento de la participación de los mayores de 70 años amplió la cantidad de sufragios aportados por ese grupo respecto de los comicios anteriores.

Según el relevamiento de Voto 70+ y Data8, los electores de esa franja sumaron 2,64 millones de votantes más que en 2022. La investigadora Cléa Klouri advirtió que se trata de un grupo numeroso, cuya participación puede tener importancia en una elección ajustada.

Sin embargo, el dato corresponde a la primera vuelta y no permite anticipar el comportamiento de esos votantes en el balotaje. Para establecer qué sectores inclinaron la elección será necesario esperar los resultados oficiales del domingo y los análisis posteriores.