El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compite este domingo por obtener un inédito cuarto mandato presidencial al frente del Poder Ejecutivo. A sus 80 años de edad y con cerca de medio siglo de trayectoria en la vida pública del país, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) lidera la fórmula oficialista junto al actual vicepresidente Geraldo Alckmin. El exlíder sindicalista, que gobernó el país en dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010 y retornó al Palacio del Planalto tras imponerse en las elecciones de 2022 por un estrecho margen de 1,8 puntos, busca consolidar su agenda de gobierno frente al avance de la derecha representada por el senador Flávio Bolsonaro.

El actual mandato de Lula estuvo atravesado por tensiones en materia de política exterior, marcadas por roces diplomáticos y comerciales con la administración estadounidense de Donald Trump. La imposición de aranceles del 25% a determinados productos de exportación brasileños por parte de Washington tensionó los vínculos bilaterales y motivó duras respuestas por parte del mandatario suramericano. En el plano económico interno, el oficialismo fundamenta su propuesta de reelección en los indicadores de crecimiento, el control inflacionario y la continuidad de los planes de transferencia directa de ingresos para sectores vulnerables.

En el tramo final de la campaña, la candidatura del PT sumó el respaldo explícito de figuras históricas de la música y la cultura brasileña como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque y Geraldo Azevedo, quienes lanzaron piezas audiovisuales bajo la consigna "Bora, Lula" para convocar al electorado. La estrategia del oficialismo apunta a movilizar a los votantes indecisos en los grandes centros urbanos de la región sudeste para intentar asegurar una ventaja estratégica en la primera vuelta de este 4 de octubre.