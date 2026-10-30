En un hecho inédito para la historia de la Iglesia católica, el papa León XIV se convirtió en el primer Pontífice en emitir su voto en unas elecciones de los Estados Unidos. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó de manera oficial que el Santo Padre envió su sufragio por correo hacia la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, con vistas a las elecciones legislativas de medio mandato.

A través de un comunicado, la Sede Apostólica subrayó que el Pontífice «ha ejercido su derecho al voto como ciudadano estadounidense siempre que ha reunido las condiciones para hacerlo», una práctica de participación cívica que también mantuvo de forma recurrente durante sus años de residencia en Perú.

Nacido en territorio estadounidense y poseedor también de la nacionalidad peruana, León XIV conserva su ciudadanía pese a sus actuales responsabilidades al frente de la Iglesia universal y como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. La inédita situación jurídica del Santo Padre había motivado en 2025 la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de EE. UU. para otorgarle la exención impositiva y blindar su estatus legal, aunque la iniciativa quedó paralizada en comisión.

Frente a las inquietudes sobre su doble condición, el Vaticano remarcó que la participación electoral del mandatario religioso responde a su convicción sobre "el derecho y el deber de todos los ciudadanos de involucrarse activamente en los procesos democráticos».

Este acontecimiento marca un hito en los más de dos siglos de historia institucional entre la Santa Sede y los Estados Unidos, al tratarse del primer obispo de Roma con ciudadanía estadounidense que ejerce sus derechos cívicos desde el Vaticano.

La difusión de la noticia generó una fuerte repercusión internacional al ratificar que, más allá de la neutralidad diplomática que caracteriza al ejercicio del Pontificado en la escena global, la máxima autoridad de la Iglesia mantiene intactos los compromisos constitucionales con su país de origen.