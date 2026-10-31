Desde su residencia temporal en los Estados Unidos, el senador y excandidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, reapareció públicamente mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales para analizar el escenario político y judicial.

En un tono calculado, el dirigente opositor afirmó que su salida de Brasil obedece a que resolvió no someterse al arbitrio de los tribunales tras el desenlace del balotaje. "Perdí frente al sistema, perdí frente al Poder Judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no me sometería a eso", aseveró al inicio de su alocución.

En su descargo, Bolsonaro apuntó severamente contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acusándolo de acelerar resoluciones arbitrarias sin consultar formalmente a la Procuraduría General de la República.

El legislador desestimó las imputaciones en su contra vinculadas al caso Alcazar Holdings y aclaró que una certificación oficial de Banco Santander confirmó que no posee relación con las firmas ni cuentas investigadas. "Esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto; supe analizar el escenario y entendí hasta dónde llegarían para intentar atarme con decisiones sin pies ni cabeza", remarcó.

Lejos de alejarse de la contienda política, el dirigente instó a sus simpatizantes a mantener la cohesión y ratificó que su estrategia central pasará por ejercer el liderazgo opositor en el Congreso Nacional.

En ese sentido, anunció que utilizará las plataformas digitales para coordinar la acción parlamentaria y fijó como prioridad política prioritaria la candidatura del senador Rogério Marinho para presidir el Senado, bastión que considera clave para frenar lo que califica como abusos institucionales del oficialismo en Brasilia.