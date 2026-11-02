La ciudadanía de los Estados Unidos podrá votar este martes 3 de noviembre en las elecciones de mitad de mandato, que dejarán una nueva configuración del Congreso, mientras el presidente Donald Trump proclama que deben hacerlo por su Partido Republicano, a pesar de que él no figure en la papeleta.

Los votantes elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. Una de las preguntas es si los demócratas podrán recuperar los votos perdidos en 2024, según plantearon todos los analistas consultados por la Agencia Noticias Argentinas en los días previos.

Donald Trump se prepara para las elecciones del martes.

El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso y Trump ya pidió a sus partidarios: “Piensen que estoy en la papeleta”.

Su nivel de aprobación descendió, pero los republicanos mantenían su fuerte posición en Iowa y Kansas, donde Trump suspendió actos que cambió por intervenciones virtuales.

Los sondeos apuntan a mejores perspectivas demócratas en la Cámara de Representantes.Algunos candidatos

Por la gobernación de Nueva York competirá la actual mandataria, Kathy Hochul, frente a Bruce Blakeman (Republicano, ejecutivo del condado de Nassau).

Por un escaño como senador de Michigan compiten Abdul El-Sayed (Demócrata) y Mike Rogers (Republicano).

En Florida se miden para congresistas María Elvira Salazar (Republicana) con Elliott Rodríguez (Demócrata), en tanto que en Iowa lo hacen Mariannette Miller-Meeks (Republicana) versus Christina Bohannan.

Joe Mitchell (Republicano), Lindsay James (Demócrata), Rick Stewart (Libertario) y Dave Bushaw (Independiente), según el distrito 1 o el 2.

Las actuales mayorías republicanas son de 218 frente a 214 en la Cámara Baja y de 53 frente a 47 en la Cámara Alta y los sondeos apuntan a mejores perspectivas demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado aparecía como incierta.