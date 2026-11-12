Encontraron una pintura atribuida a Caravaggio en París luego de 200 años y su valor superaría los US$33 millones

Una obra atribuida a Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, que permanecía desaparecida desde hacía casi 200 años, fue localizada en una galería de arte de París. El cuadro, titulado Joven con jarra de rosas, habría sido realizado entre 1596 y 1597, cuando el artista tenía alrededor de 25 años.

El hallazgo fue realizado hace tres años por la historiadora italiana Maria Cristina Terzaghi, profesora de la Universidad Roma Tre y especialista en el pintor barroco. La investigadora decidió revelar ahora el descubrimiento a través del diario italiano La Repubblica.

La pintura permanecía en la trastienda de la galería y sus propietarios desconocían su posible relevancia histórica y artística. Aunque Terzaghi considera que existen elementos suficientes para atribuirla a Caravaggio, la autenticidad todavía debe ser examinada y confirmada por otros especialistas.

De confirmarse la autoría, el cuadro podría superar los 30 millones de euros (más de US$33 millones) y convertirse en uno de los descubrimientos más importantes vinculados con la producción temprana del artista.

El detalle que permitió vincular la pintura con Caravaggio

Uno de los elementos que despertó el interés de Terzaghi aparece en el reflejo del agua de una jarra de cristal. Allí pueden distinguirse una ventana y la figura de otro joven, que podría corresponder a un autorretrato del propio pintor.

El detalle tiene especial importancia porque coincide con una descripción realizada en el siglo XVII por Giovanni Baglione, contemporáneo y rival de Caravaggio, quien había mencionado características de una composición similar.

Muchacho mordido por un lagarto de Caravaggio - Foto: Archivo

La historiadora también encontró coincidencias estilísticas entre esta pintura y Muchacho mordido por un lagarto, otra obra de la primera etapa del artista italiano.

La calidad de la ejecución, la composición y los elementos identificados en la escena constituyen algunos de los argumentos que sostienen la atribución. Sin embargo, la comparación estilística por sí sola no alcanza para cerrar definitivamente el debate sobre la autoría.

"La vocación de San Mateo" de Caravaggio era la pintura favorita del fallecido papa argentino Francisco - Foto: Archivo

La historia de una pintura que pasó por manos de papas y cardenales

La investigación permitió reconstruir parte del recorrido histórico de Joven con jarra de rosas. Según la documentación examinada, la pintura perteneció inicialmente a Giuseppe Cesari d'Arpino, conocido como Cavalier d'Arpino, quien fue mentor de Caravaggio durante sus primeros años en Roma.

Posteriormente pasó a manos del papa Pablo V y luego integró la colección del cardenal Scipione Borghese, uno de los grandes coleccionistas y protectores de las artes de aquella época.

El papa Pablo V fue uno de los anteriores dueños de la obra Joven con jarra de rosas - Foto: Wikipedia

La obra aparece registrada en los inventarios de la colección Borghese desde 1693 y su presencia está documentada hasta 1831. Después de esa fecha se perdió el rastro del supuesto original.

Décadas más tarde llegó a Francia y en 1909 fue vendida en una subasta de París como una pintura de autor italiano desconocido. Desde entonces, su verdadera identidad habría permanecido fuera del conocimiento de los especialistas.

Por qué la atribución a Caravaggio sería un hallazgo excepcional

Caravaggio (1571-1610) fue una de las figuras fundamentales de la pintura barroca. Su utilización del claroscuro, los contrastes intensos entre luces y sombras y el realismo de sus personajes transformaron la pintura europea.

Su influencia fue tan importante que dio origen al caravaggismo, una corriente artística que se extendió por distintos países europeos y marcó a generaciones posteriores de pintores.

Actualmente se conocen menos de 70 pinturas atribuidas a Caravaggio, aunque algunas continúan generando controversias entre historiadores y especialistas. Por eso, la identificación de una obra que podría pertenecer a su primera etapa representa un acontecimiento relevante para la historia del arte.

No se trata solamente de una cuestión económica. La posibilidad de recuperar una pintura que figuraba en inventarios históricos y cuyo paradero se desconocía durante casi dos siglos también permitiría ampliar el conocimiento sobre la trayectoria del artista.

El futuro de la obra y la posibilidad de que llegue al Louvre

La pintura se encuentra ahora ante un proceso en el que será fundamental la evaluación de su autenticidad. La hipótesis de Terzaghi deberá ser contrastada con estudios y análisis de otros expertos en la producción de Caravaggio.

Entre las alternativas que se mencionan figura que las autoridades francesas declaren la obra tesoro nacional, una medida que permitiría impedir su salida del país y abriría la posibilidad de que permanezca en una institución pública.

En ese escenario, el Museo del Louvre aparece como uno de los posibles destinos para su conservación y eventual exhibición.

Por ahora, no existe una confirmación definitiva de su incorporación al museo ni una decisión pública sobre su adquisición. El primer paso será establecer si la pintura fue efectivamente realizada por Caravaggio.

La investigación de Maria Cristina Terzaghi volvió a poner bajo la mirada de los especialistas una obra que durante generaciones se consideró perdida. Si los estudios confirman su hipótesis, París podría haber recuperado una pieza de enorme importancia para comprender los primeros años de uno de los grandes maestros de la pintura europea.