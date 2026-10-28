La creación del Área Natural Protegida Corredor de los 5 Grandes avanzó un paso decisivo en la Legislatura de Río Negro luego de obtener dictamen favorable por unanimidad en las comisiones parlamentarias que analizaron la iniciativa.

El proyecto propone proteger 2.730 kilómetros cuadrados de superficie marina y más de 130 kilómetros de costa, convirtiéndose en el área marina protegida más extensa de la provincia y en la primera nueva área costero-marina impulsada en más de dos décadas.

La propuesta fue presentada ante los legisladores por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, junto a representantes de organizaciones vinculadas a la conservación marina.

Un corredor para proteger especies emblemáticas

El nombre del proyecto hace referencia a cinco especies representativas del Mar Argentino: orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos, que utilizan el Golfo San Matías para alimentarse, desplazarse, descansar y reproducirse. La iniciativa conectará las áreas protegidas de Punta Bermeja y Caleta de los Loros-Pozo Salado-Punta Mejillón, incorporando además sectores del estuario del río Negro y articulándose con la Reserva Municipal Acantilado de los Loros.

Los impulsores sostienen que la creación del corredor permitirá consolidar una red de conservación costero-marina con herramientas para cuidar la biodiversidad y anticipar el impacto de futuras actividades sobre el ecosistema.

Uno de los puntos centrales del proyecto es compatibilizar la protección ambiental con actividades económicas que ya se desarrollan en la región. La propuesta contempla distintas categorías de manejo que permitirán la continuidad de actividades como la pesca, el turismo, la navegación y la recreación, bajo criterios de sustentabilidad y monitoreo permanente.

Además, busca fortalecer el turismo de naturaleza y generar nuevas oportunidades para las comunidades costeras vinculadas al Golfo San Matías.

La propuesta tuvo dictamen favorable en las comisiones de la Legislatura.

Más de 20 años sin nuevas áreas marinas

Si la Legislatura aprueba la iniciativa, Río Negro sumará la primera nueva área natural protegida costero-marina creada en más de veinte años. El proyecto cuenta con respaldo científico de instituciones especializadas y con antecedentes de apoyo institucional tanto en la Legislatura provincial como en organismos municipales vinculados a la conservación y el desarrollo turístico.