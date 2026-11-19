La costa atlántica de Río Negro se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de salida de las exportaciones de petróleo y gas de Vaca Muerta. El cronograma provincial prevé que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) esté terminado en el primer trimestre de 2027, mientras que durante el segundo semestre se espera el arribo del primer buque licuefactor para comenzar los despachos de GNL.

La hoja de ruta fue presentada por la secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, luego de las 23 horas de audiencia pública realizadas en Sierra Grande por el proyecto Argentina LNG, que reunió más de 200 exposiciones de vecinos, instituciones, intendentes y funcionarios.

La funcionaria destacó el nivel de participación y conocimiento sobre las iniciativas energéticas y sostuvo que la provincia atraviesa una etapa de transformación vinculada a las inversiones en infraestructura para exportar hidrocarburos.

El primer hito será VMOS, cuya finalización está prevista para los primeros meses de 2027. La puesta en marcha de la infraestructura permitirá canalizar crudo de Vaca Muerta hacia la terminal exportadora rionegrina y abrir una nueva vía de salida al mercado internacional.

En paralelo, durante la segunda mitad del próximo año está previsto el inicio de las operaciones de exportación de GNL con la llegada del primer buque licuefactor, una pieza central de la estrategia para ampliar la capacidad argentina de comercialización de gas en el exterior.

Gasoductos y Argentina LNG

El cronograma también incluye el gasoducto de gran diámetro de Southern Energy (SESA), cuya construcción ya comenzó, y el megaproyecto Argentina LNG, que avanza con sus procesos de licitación.

La Provincia proyecta que Argentina LNG inicie sus obras a comienzos de 2027, con un período de construcción que se extenderá hasta 2031. La iniciativa apunta a desarrollar infraestructura para procesar y exportar gas natural a gran escala, en un escenario de crecimiento de la producción de Vaca Muerta y búsqueda de nuevos mercados internacionales.

Confini sostuvo que las inversiones modificarán el perfil económico de Río Negro y abrirán oportunidades en empleo, servicios, logística y actividad industrial.

Una zona franca para agregar valor

Más allá de los proyectos de transporte y exportación, el Gobierno provincial busca ampliar el impacto económico de los hidrocarburos sobre el territorio. En ese sentido, la secretaria de Energía adelantó que trabajan en la posibilidad de licitar una zona franca industrial para promover procesos de agregado de valor sobre productos como etano, butano y metano provenientes de Neuquén.

La iniciativa apunta a aprovechar la disponibilidad de materia prima y la infraestructura logística de la costa atlántica para atraer inversiones industriales, diversificar la actividad y evitar que el desarrollo energético se limite exclusivamente a la extracción y exportación de recursos.

La licencia social, otro eje de la agenda

El balance de la audiencia pública por Argentina LNG también dejó una lectura política y territorial. Confini comparó la participación registrada en Sierra Grande con la consulta realizada años atrás por VMOS, cuando buena parte de las inquietudes estaban concentradas en las posibilidades de empleo.

Según la funcionaria, en esta oportunidad encontró una mayor comprensión de los proyectos y participación de distintos sectores de la provincia. Destacó que las exposiciones incluyeron voces de localidades, instituciones y actores que siguen de cerca la estrategia de desarrollo energético. “Río Negro será una provincia totalmente distinta, llena de desafíos y oportunidades”, afirmó.

Con VMOS próximo a completar su construcción, los proyectos de GNL en distintas etapas y una posible zona franca industrial en agenda, Río Negro busca consolidar un corredor exportador que conecte la producción de Vaca Muerta con el Atlántico y amplíe el impacto de las inversiones sobre la economía provincial.