Después de más de diez años bajo observación prioritaria, Estados Unidos decidió retirar a Argentina de la denominada “lista negra” en materia de propiedad intelectual, un cambio que refleja avances regulatorios y compromisos asumidos por el país en el marco del acuerdo bilateral firmado en 2026.

La reclasificación implica que Argentina pasa de la Priority Watch List a la Watch List, un escalón menos crítico dentro del informe anual elaborado por la Oficina del Representante de Comercio estadounidense. La decisión llega luego de décadas de observaciones vinculadas a debilidades en la protección de derechos de autor y patentes.

Uno de los puntos centrales fue la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), que incluyó compromisos para mejorar los estándares legales y fortalecer la aplicación de normas contra el robo de propiedad intelectual. El informe oficial destacó que estas medidas beneficiarán a innovadores y creadores, al tiempo que promueven mayor previsibilidad jurídica.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del régimen de patentes farmacéuticas, con la eliminación de restricciones que limitaban su aprobación. Desde ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial evaluará cada solicitud de manera individual, en línea con estándares internacionales.

El reporte también valoró el endurecimiento de sanciones, el aumento de operativos contra la falsificación y el desarrollo de estrategias para combatir la piratería tanto en mercados físicos como digitales. Sin embargo, advirtió que persisten problemas estructurales en zonas como La Salada y Barrio Once, señaladas como focos históricos de comercio ilegal.

Pese al reconocimiento, Washington insistió en la necesidad de profundizar las medidas, especialmente en el ámbito digital, donde la piratería continúa en expansión. También recomendó mejorar los procesos judiciales y acelerar los tiempos en la concesión de patentes, que aún presentan demoras significativas.

La salida de la lista prioritaria marca un cambio relevante en la relación bilateral y en la percepción internacional sobre el sistema argentino de propiedad intelectual, aunque deja en claro que el desafío ahora será sostener y consolidar esos avances en el tiempo.