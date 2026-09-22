Un estudiante de noveno curso abrió fuego con un fusil de caza a la entrada de un instituto de formación técnica en Turgutlu, en la provincia turca de Manisa, dejando 11 alumnos heridos por perdigones, dos de ellos en estado grave. El atacante huyó tras el disparo pero fue detenido poco después por las fuerzas de seguridad, junto a sus padres y a su abuelo —propietario del arma utilizada— en aplicación de una reforma legal reciente que establece responsabilidad penal para los familiares que no custodien adecuadamente las armas de fuego.

El Ministerio de Justicia confirmó que la investigación aborda si el agresor sufría episodios recurrentes de acoso escolar en el instituto, en lo que podría convertirse en el eje central del proceso judicial.

El ataque en Turgutlu se produce cinco meses después de la masacre de Kahramanmaras, donde en abril un adolescente mató a nueve compañeros y un profesor en lo que fue el episodio de violencia escolar más grave de la historia reciente de Turquía. La acumulación de incidentes al inicio del ciclo lectivo generó una alarma social creciente en un país donde los tiroteos en escuelas eran prácticamente inexistentes.

En respuesta, el gobierno turco anunció el despliegue de 30.000 agentes de seguridad privada en establecimientos educativos de todo el país, en una medida de alcance masivo que refleja la magnitud de la preocupación institucional pero que también plantea preguntas sobre el modelo de seguridad en los espacios de aprendizaje.

El patrón que emerge —un adolescente con historial de acoso, un arma de uso familiar de fácil acceso y un entorno escolar sin mecanismos de detección temprana— es el mismo que, en múltiples casos de violencia escolar, en distintos países, ha precedido a tragedias mayores.

Turquía enfrenta ahora la disyuntiva que otros países con episodios similares ya atravesaron: si la respuesta es únicamente securitaria —más guardias, más controles— o si requiere además una intervención sobre las causas estructurales que llevan a un adolescente a llegar armado a la puerta de su escuela.