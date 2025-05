Putin no viajará a Turquía para reunirse con Zelenski y sigue la tensión

Luego de confirmarse que le presidente ruso, Vladimir Putin, no irá a Estambul para encontrarse cara a cara con Volodomir Zelenski, El presidente ucraniano se reunirá con el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, y sólo después estudiará los próximos pasos en relación con las conversaciones entre Ucrania y Rusia.

A su llegada a Ankara, Zelenski dijo que Ucrania está representada en Turquía al más alto nivel, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la oficina presidencial, el Ejército y la inteligencia "para tomar cualquier decisión que pueda conducir a la paz esperada y justa". Pero no es el caso de la delegación rusa, dijo, calificándola de "teatral". "Porque todos sabemos quién toma las decisiones en Rusia", dijo Zelenski, señalando al presidente ruso Vladímir Putin, que se negó a enfrentarse a Zelenski en persona en Estambul.

El Kremlin descartó el viaje de Putin a Turquía, revelando que las negociaciones serán dirigidas en su lugar por el asesor presidencial Vladímir Medinsky. Medinsky también encabezó la delegación de Moscú en Estambul en marzo de 2022, en el primer intento de conversaciones entre las partes.

El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo a principios de esta semana que Zelenski no se reuniría con funcionarios rusos de bajo nivel en Estambul si Putin no acude a Turquía, afirmando que no tendría sentido llevar a cabo tales negociaciones.

Durante la reunión con Erdogan en Ankara, se espera que el presidente turco pida un alto el fuego inmediato, haciéndose eco de la postura de Kiev para las conversaciones con Rusia. Según el jefe de comunicación de Erdogan, el líder turco "abogará por el pronto establecimiento de un alto el fuego y el inicio de negociaciones de paz".