El presidente Donald Trump afirmó que Irán planea presentar una oferta que satisfaga las demandas de Washington, en el marco de un renovado impulso diplomático para poner fin al conflicto. "Nos están haciendo una oferta y tendremos que ver qué pasa", declaró en una entrevista telefónica con Reuters, aunque admitió desconocer por el momento los detalles de la propuesta y se limitó a señalar que su administración está "tratando con las personas que están al mando ahora". Las declaraciones marcan un tono más abierto al diálogo respecto de los días previos, cuando Trump había descartado plazos y urgencias para retomar las negociaciones.

En ese marco, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno del presidente— viajarán a Islamabad para mantener conversaciones directas con representantes de la delegación iraní, con Pakistán como mediador. "Los iraníes quieren hablar. Quieren hablar en persona", subrayó Leavitt ante la prensa, al tiempo que señaló que Washington observó "avances por parte iraní en los últimos días". El vicepresidente JD Vance, cuya presencia había sido mencionada a comienzos de semana, no participará del encuentro, aunque estará disponible para asesorar a Trump junto al secretario de Estado Marco Rubio.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó por su parte su partida hacia una "gira oportuna" que incluye Islamabad, Mascate y Moscú, en una señal de que Teherán también busca activar canales diplomáticos en paralelo. Los intermediarios pakistaníes llevan semanas trabajando para organizar esta segunda ronda de negociaciones directas. La Casa Blanca fue clara respecto de sus condiciones mínimas: cualquier acuerdo deberá incluir la entrega del material nuclear iraní y el compromiso de no desarrollar armas atómicas, líneas rojas que Washington ha reiterado a lo largo de todo el conflicto.