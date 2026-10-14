Han pasado casi 24 horas desde que el Papa León XIV fue operado por un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Posteriormente se confirmó "el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en los exámenes preoperatorios". Se trata de un tipo de cáncer de pulmón.

A partir de esto han comenzado las especulaciones y rumores sobre qué pasará con la visita del Papa a Latinoamerica, incluida Argentina. El viaje comenzaría en menos de un mes y en todos los paises que visitará ya se han organizado eventos, actividades e incluso un feriado nacional en nuestro país.

Quienes ya habían organizado escapadas o viajes de fin de semana largo se están preguntando qué pasará con ese día feriado en caso de que el Papa no venga. Por otro lado, quienes trabajan cobran doble por feriado, por lo cual también esperan la confirmación.

En medio de los preparativos para la visita, el gobierno de Javier Milei admitió que podría haber cambios, pero afirmó que los preparativos seguirán adelante hasta tanto reciban alguna comunicación oficial por parte de la Santa Sede.

El feriado sigue en pie

Por el momento, una eventual cancelación de la visita no dejaría sin efecto los feriados de manera automática. Para cambiar las fechas previstas, el Gobierno tendría que anunciar una modificación oficial. Mientras eso no suceda se mantiene el calendario establecido.

Las jornadas previstas son el lunes 9 de noviembre, con alcance nacional; el martes 10, en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a quienes trabajan, los feriados nacionales tienen un régimen de pago específico. Según la Ley de Contrato de Trabajo, si una persona trabaja durante un feriado nacional, le corresponde la remuneración normal más otra cantidad igual.

Para las jornadas del 10 y el 11 de noviembre, es necesario tener en cuenta el alcance territorial de cada medida y las normas aplicables.

En el caso de las personas que reservaron viajes, estadías o paquetes turísticos, se recomienda aguardar una confirmación oficial sobre qué pasará antes de dar de baja reservas o cambiar fechas.