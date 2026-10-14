La Sala de Prensa de la Santa Sede emitió un nuevo parte médico en el que confirmó que el papa León XIV pasó "una noche tranquila" tras la exitosa intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma.

El informe oficial destacó que el pontífice de 71 años transcurrió sin complicaciones las primeras horas de su postoperatorio en la habitación asignada de la décima planta, luego de la compleja cirugía torácica de noventa minutos en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. El procedimiento, guiado mediante técnicas videoasistidas por el equipo del profesor Stefano Margaritora, permitió confirmar en quirófano el diagnóstico preliminar de adenocarcinoma pulmonar mediante el análisis histológico in situ.

La noticia sobre la estabilidad del Santo Padre tras el procedimiento quirúrgico generó alivio en la comunidad internacional y en los principales centros eclesiales de Europa y América, que mantienen cadenas de oración por su recuperación.

Los voceros vaticanos señalaron que el Papa se despertó sin inconvenientes tras la intervención y respondió de manera favorable a las primeras valoraciones clínicas, evidenciando un estado general alentador. No obstante, las autoridades eclesiásticas reiteraron que la agenda pública del obispo de Roma permanecerá suspendida de manera preventiva al menos hasta el próximo martes 20 de octubre, priorizando el estricto cumplimiento de las pautas de reposo indicadas por los especialistas.

En paralelo, los equipos médicos del hospital romano indicaron que continuarán monitoreando de cerca los parámetros respiratorios y la evolución general del paciente durante los próximos días, los cuales resultan determinantes para consolidar la recuperación postoperatoria. Mientras tanto, las repercusiones continúan multiplicándose en el ámbito político y religioso global, donde mandatarios y jerarcas católicos evalúan el impacto institucional de la intervención y aguardan los siguientes comunicados oficiales sobre los plazos definitivos para el alta médica y la eventual reprogramación de los compromisos pastorales internacionales previstos para finales de año.