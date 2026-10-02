Neuquén está creciendo a un ritmo que ya impacta directamente sobre sus servicios y su infraestructura. Alrededor de 100 personas llegan cada día a la provincia, lo que representa unas 30.000 por año, según explicó el gobernador Rolando Figueroa durante una exposición ante la Cámara de Comercio Internacional de Francia, en el marco de la Argentina Week.

La cifra no fue presentada solamente como un dato demográfico. Para el mandatario, detrás de cada nuevo habitante aparecen nuevas necesidades que el Estado debe atender. “Nos genera permanentemente nuevos desafíos. Esos nuevos desafíos requieren mucha inversión pública”, sostuvo Figueroa.

El mandatario planteó la necesidad de ampliar la infraestructura provincial.

Más población, más infraestructura

El crecimiento de Neuquén está estrechamente vinculado con la actividad económica y energética que genera Vaca Muerta. Ese proceso también está produciendo un movimiento de población hacia la provincia y aumentando la demanda sobre servicios que deben acompañar la expansión.

Figueroa enumeró entre las áreas que requieren respuesta estatal la educación, la seguridad y la salud, además de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento. En ese sentido, planteó que uno de los objetivos es recuperar el atraso acumulado y generar las condiciones para que el desarrollo económico pueda sostenerse en el tiempo.

“El retraso de infraestructura que tenía Neuquén lo tenemos que poner al día porque la creación de sustentabilidad social es fundamental para el crecimiento de la provincia”, sostuvo el gobernador.

Neuquén recibe alrededor de 100 personas por día, según el gobernador.

La inversión pública como motor

El mandatario también vinculó las obras y servicios que desarrolla el Estado con la posibilidad de que continúe creciendo el sector privado. “Cada una de las inversiones públicas que hacemos tiene que ver con generar externalidades positivas en la economía”, afirmó.

La mirada expuesta en París apunta así a acompañar con infraestructura el proceso que atraviesa Neuquén: más actividad, más producción y una población que continúa incorporándose a la provincia.

En ese escenario, Figueroa destacó especialmente el papel de petróleo y gas como principales motores de la llegada de inversiones. “Sin lugar a dudas, hoy lo que más está trayendo inversiones es el petróleo y el gas. Estamos trabajando muchísimo con las operadoras”, señaló.

El desafío es sostener lo que viene

Figueroa también valoró la coordinación con el Gobierno nacional en materia hidrocarburífera y destacó la participación que tuvo Neuquén en la modificación de la normativa del sector.

“Creo que un gran paso adelante ha sido el trabajo coordinado con el Gobierno nacional”, afirmó.

La exposición ante empresarios y representantes del comercio internacional mostró así el otro lado del crecimiento de Vaca Muerta: no alcanza solamente con producir más hidrocarburos. El desafío para Neuquén es que ese proceso también encuentre escuelas, hospitales, seguridad, servicios e infraestructura capaces de acompañar a las miles de personas que llegan cada año.