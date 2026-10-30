El Gobierno argentino desmintió un reclamo de Brasil por la salida de Flávio Bolsonaro

El canciller argentino, Pablo Quirno, negó que el gobierno de Brasil haya solicitado explicaciones por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina antes de viajar a Estados Unidos. El funcionario calificó como falsa esa versión y sostuvo que no existió ningún requerimiento formal de las autoridades brasileñas. El presidente Javier Milei respaldó públicamente su declaración.

Quirno desmintió las versiones que daban cuenta de una reunión con María Emilia Cortés.

La respuesta llegó después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva citara el jueves 29 de octubre a María Emilia Cortés, encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil. La diplomática fue convocada para brindar explicaciones sobre la presunta participación del gobierno argentino en la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

La postura de Cancillería tras los trascendidos

A través de su cuenta de X, Quirno publicó un mensaje en el que rechazó las versiones sobre un reclamo de Brasil. También cuestionó que el vínculo bilateral se haya deteriorado por la situación de los embajadores de ambos países.

Javier Milei respaldó al canciller y apuntó directamente contra el diario Clarín.

El canciller afirmó que fue Brasil el que decidió retirar unilateralmente a su representante diplomático y pidió también el retiro del embajador argentino. De esa manera, buscó desmentir que la Argentina hubiera tomado inicialmente esa decisión.

La Justicia de Misiones desestimó una de las denuncias

Mientras continúa la controversia diplomática, la Justicia federal de Misiones desestimó una de las presentaciones realizadas contra el Gobierno nacional por el supuesto encubrimiento de Flávio Bolsonaro durante su paso por la frontera argentina.

La decisión fue tomada por el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú. El funcionario consideró que no existió delito en el ingreso de Bolsonaro al país y descartó la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

La legisladora había solicitado investigar una posible evasión de los controles migratorios y aduaneros durante el cruce fronterizo del martes por la noche. Su presentación apuntaba a determinar si el dirigente brasileño había recibido algún tipo de asistencia para atravesar la frontera y abordar un avión con destino a Estados Unidos.

Para resolver el planteo, la fiscalía tuvo en cuenta la documentación aportada por Interpol. Según esos registros, al momento de cruzar el puente internacional Tancredo Neves e ingresar a la Argentina, Flávio Bolsonaro no tenía restricciones, pedidos de captura ni requerimientos vigentes.

Otra investigación continúa en Buenos Aires

La desestimación en Misiones no cerró todas las actuaciones judiciales vinculadas con el paso del brasileño por el territorio argentino. En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó avanzar con otra investigación.

La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa, por lo que la causa continuará para esclarecer las circunstancias del tránsito de Flávio Bolsonaro por el país y las posibles responsabilidades que se hayan planteado en la denuncia.

Así, mientras el Gobierno de Javier Milei rechaza que Brasil haya formulado un reclamo diplomático, los tribunales mantienen abiertas distintas actuaciones sobre el episodio. La evolución de esa investigación y las respuestas de ambos gobiernos marcarán los próximos pasos de una controversia que involucra a la Argentina, Brasil y Estados Unidos