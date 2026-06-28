Una avioneta utilizada para saltos en paracaídas se precipitó sobre la localidad de Tomblaine, en las afueras de Nancy, en el este de Francia, matando a sus 11 ocupantes en uno de los accidentes aéreos más graves del año en ese país. El aparato, un modelo Pilatus matriculado en Alemania perteneciente a un club de paracaidismo, cayó en picada sobre la avenida Salvador Allende a escasos metros del aeródromo de Nancy-Essey, apenas minutos después del despegue, en una zona urbana cercana a un área comercial. El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó que una avería técnica fue la causa del siniestro y que peritos aeronáuticos evalúan el origen exacto del desperfecto. La circunstancia de que el accidente ocurriera tan poco después del despegue tuvo una consecuencia particularmente dolorosa: allegados de las víctimas que habían acudido a presenciar los saltos fueron testigos directos del impacto.

Aunque la magnitud del siniestro fue devastadora para los ocupantes de la aeronave, el prefecto Seguy subrayó que el hecho "pudo haber causado una tragedia mayor" dada la densidad de la zona urbanizada donde se produjo el impacto, y confirmó que no hubo "efectos colaterales" ni víctimas entre las personas que se encontraban en el lugar. La zona fue inmediatamente acordonada para facilitar las tareas de los servicios de emergencia y los investigadores. Medios locales como L'Est Républicain indicaron que entre los once fallecidos habría cinco instructores, cinco alumnos y el piloto, aunque el prefecto evitó confirmar esa distribución hasta completar las pericias oficiales de identificación.

La gravedad del accidente llevó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, y al ministro de Transportes, Philippe Tabarot, a trasladarse al lugar para seguir de cerca el operativo y los avances en la investigación. El siniestro se produce en una Francia que ya atraviesa una semana marcada por la tragedia: la ola de calor histórica que dejó 40 ahogados en la semana del 18 de junio apenas comenzó a ceder, y el país despachó simultáneamente 85 socorristas a Venezuela para colaborar con las tareas de rescate tras los devastadores terremotos. La caída de la avioneta de Tomblaine añade una nueva pérdida a un país que en pocos días acumuló más emergencias de las que cualquier sistema de gestión de crisis puede procesar con comodidad.