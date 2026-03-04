El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llamó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para expresarle "la plena solidaridad de la Unión Europea con España", tras la amenaza de Donald Trump de cortar todo comercio e incluso con un embargo comercial en represalia a la decisión de Sánchez de no dejar que el ejército estadounidense utilice las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán

"La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestro firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo", escribió Costa en un mensaje en redes sociales.

El mensaje de Costa llegó después de que la Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula Von der Leyen, mostrase también solidaridad con España y su compromiso a "actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE".

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, señaló que Bruselas seguirá abogando "por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas en interés de todos".

En este sentido, dijo que espera que Estados Unidos "respete plenamente" el acuerdo comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado, que limitó los aranceles generales estadounidenses a la UE en un tope del 15 %, a cambio de que los bienes industriales estadounidenses entren en el mercado único libres de aranceles.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, contactó igualmente con su par español para expresarle la "solidaridad europea de Francia" tras las "recientes amenazas de coerción" por parte de Trump. La reacción de los representantes europeos responde a las críticas de Trump a España por su postura ante la guerra de Irán, que acompañó con amenazas de imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales bilaterales, ya que aseguró que Estados Unidos "no necesita nada" de España, país al que calificó de aliado "terrible".

"Muy agradecido por las llamadas y mensajes de apoyo de Von der Leyen, Costa, Macron y otros aliados europeos", escribió Pedro Sánchez en redes sociales. "No a la guerra. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad", añadió.

El Gobierno alemán, entretanto, reiteró este miércoles que la UE está unida ante las amenazas de EE. UU., después de que el canciller Friedrich Merz guardase silencio en el Despacho Oval, cuando el presidente estadounidense se planteó en su presencia imponer un embargo comercial a España. Kornelius añadió que desde entonces "no ha habido ningún contacto" entre Merz y Sánchez al respecto, pero sí se han producido contactos entre ambos Gobiernos, enmarcados en la habitual ronda de información a socios del contenido de visitas importantes del canciller en el exterior.

El canciller alemán explicó tras su reunión en el Despacho Oval, que no quiso "escalar o discutir en público este conflicto", enmarcado en las críticas de Trump al gasto en defensa de España y su negativa a autorizar el uso de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán.

Fuentes: efe, afp

