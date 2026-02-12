La tormenta Nils impactó con fuerza el sur de Francia, principalmente las regiones de Nueva Aquitania y Occitania, generando graves consecuencias. Según reportaron las autoridades, un hombre falleció y otro quedó gravemente herido tras la caída de un árbol durante el temporal.

Un corte eléctrico masivo afectó a aproximadamente 900.000 hogares, informó el proveedor de electricidad Enedis. De este total, cerca de 500.000 viviendas se encuentran en Nueva Aquitania, mientras que el resto corresponde a la región de Occitania, las más golpeadas por la tormenta y sus consecuencias.

El Servicio Meteorológico Nacional, Meteo-France, estableció alertas de distinto nivel para varios departamentos. Para el jueves, cuatro departamentos estuvieron bajo alerta roja, el máximo nivel de advertencia, y 32 bajo alerta naranja, señalando condiciones meteorológicas peligrosas. Para el viernes, se prevé una leve mejora, con dos departamentos aún en alerta roja y 27 en naranja.

Laurent Núñez, ministro del Interior de Francia, destacó la gravedad del episodio: “Una persona murió y otra resultó gravemente herida por la caída de un árbol durante la tormenta en el suroeste de Francia”. Además, hizo un llamado a la población para “mantenerse vigilante, limitar los desplazamientos y seguir estrictamente las instrucciones de seguridad locales”.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan extremar las precauciones ante posibles nuevas complicaciones derivadas del temporal, que ha causado un impacto significativo en la infraestructura eléctrica y la movilidad en las regiones afectadas.