El héroe de cuatro patas argentino: Bart permitió hallar con vida a dos menores tras el terremoto en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela, un integrante de la misión humanitaria argentina se convirtió en protagonista de uno de los rescates más conmovedores. Se trata de Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate cuya intervención fue decisiva para encontrar con vida a dos menores que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada.

El operativo ocurrió el domingo, cuando el contingente argentino recibió un pedido de apoyo por parte de Protección Civil de Venezuela, luego de que surgieran indicios de posibles sobrevivientes entre los escombros. En ese momento, Bart ingresó por un estrecho túnel abierto en la estructura derrumbada y marcó presencia positiva, señal que permitió a los rescatistas reorientar la excavación hacia el lugar correcto.

Gracias a esa intervención, los equipos argentinos y venezolanos lograron rescatar con vida a dos menores de edad, en una operación que fue destacada por el Ministerio de Defensa argentino como uno de los principales logros de la misión desplegada en el país caribeño.

Bart integra el dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados de la Armada Argentina, que fue enviado a Venezuela para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria tras el devastador terremoto. Su entrenamiento le permite detectar personas con vida mediante el olfato, incluso bajo grandes cantidades de escombros.

Tras el exitoso rescate, las autoridades venezolanas reconocieron públicamente el trabajo del animal y de su guía, agradeciendo el aporte del contingente argentino en una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes.

Mientras continúan las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas, Bart se transformó en uno de los símbolos de la misión humanitaria argentina, demostrando una vez más el papel fundamental que cumplen los perros especializados en operaciones de rescate en escenarios de catástrofes naturales.