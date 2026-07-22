Mientras el fuego consumía una fábrica de estopa la mañana de este miércoles en la colonia Los Álamos, en Michoacán, en México un acto de solidaridad conmovió a quienes presenciaban la emergencia.

En medio del humo y el caos, trabajadores del lugar lograron poner a salvo a un perrito que se encontraba dentro del inmueble.

A pesar del riesgo, efectivos sacaron al perrito mientras elementos de Protección Civil y Bomberos combatían las llamas. El animal fue rescatado sano y salvo, alejándolo del incendio que amenazaba con alcanzarlo.

La escena quedó marcada como uno de los momentos más emotivos de la emergencia. Mientras los cuerpos de rescate continuaban con las labores para controlar el fuego, el perro fuera de peligro se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de un incendio que, afortunadamente, no dejó personas lesionadas.