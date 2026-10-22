Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron la ejecución de una serie de ataques coordinados a gran escala contra infraestructura militar, aeroportuaria y energética en lo profundo de Arabia Saudita. Según informó el portavoz militar del movimiento, Yahya Sarea, a través de su canal oficial de Telegram, la ofensiva respondió a la campaña de bombardeos perpetrada por Riad en territorio yemení durante los últimos cien días, la cual —según denunciaron— dejó un saldo superior a las 500 víctimas entre civiles, mujeres y niños tras más de 2.900 incursiones aéreas.

Entre los principales objetivos alcanzados, el mando hutí destacó el impacto directo contra la sede principal del Ministerio de Defensa en la capital saudí, Riad. Asimismo, la artillería y los vehículos aéreos no tripulados golpearon el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam —provocando suspensiones temporales en el tráfico aéreo—, las instalaciones de la petrolera estatal Aramco en la ciudad occidental de Yanbu, y el Aeropuerto Internacional de Abha en el suroeste del reino, donde se registraron incendios y daños materiales de consideración. En paralelo, el grupo difundió registros audiovisuales del uso de drones artillados modelo Shawaz contra posiciones militares en la provincia yemení de Marib.

La cúpula insurgente advirtió que mantendrá su estrategia de reciprocidad bajo la premisa de "un bloqueo por un bloqueo y una escalada por una escalada", amenazando con represalias de extrema gravedad si las fuerzas de la coalición liderada por Riad avanzan sobre las tribus locales en Yemen. La nueva andanada de misiles y drones profundiza la tensión en la península arábiga, poniendo bajo severo riesgo los corredores energéticos y comerciales de la región mientras la diplomacia internacional intenta contener la escalada bélica.