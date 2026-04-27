El presidente Donald Trump admitió que fue en parte responsable de la demora en su evacuación durante el ataque del sábado en el Hotel Washington Hilton. En declaraciones al programa "60 Minutos", el mandatario explicó que en los primeros segundos del incidente les dijo a sus custodios "un momento, esperen, déjenme ver, esperen", porque quería entender qué estaba ocurriendo. "Fue un poco culpa mía, porque quería ver qué estaba pasando y no se los hice fácil", reconoció, en referencia al Servicio Secreto, al que elogió como "gente increíble". Según relató, recién tras unos pocos segundos comprendió que "tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal" y comenzó a seguir las indicaciones de sus guardaespaldas.

Los videos del operativo que se viralizaron en redes sociales muestran un contraste llamativo: mientras un equipo de seguridad retiró al vicepresidente JD Vance con rapidez, tomándolo de la chaqueta, el equipo a cargo de Trump tardó aproximadamente 20 segundos en sacarlo del escenario, un lapso considerable para los estándares habituales de este tipo de protocolos. Las imágenes también muestran al presidente trastabillando y casi cayendo al piso durante la evacuación, aunque Trump relativizó esa lectura al asegurar que salió "caminando y bastante erguido". Sí confirmó que, ya casi fuera del escenario y ante la indicación del Servicio Secreto, se tiró al suelo junto a la primera dama Melania.

La admisión pública de Trump es inusual para un mandatario en ejercicio y llega en un contexto en que su seguridad personal vuelve a estar bajo escrutinio. El episodio del sábado es considerado el tercer intento de atentado contra él en menos de dos años, y la demora visible en los videos ya había generado preguntas sobre los protocolos del Servicio Secreto. Al asumir parte de la responsabilidad, Trump buscó descomprimir las críticas sobre el operativo, aunque las imágenes que circulan en redes dificultan sostener su versión de una salida ordenada y sin contratiempos.