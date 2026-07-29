Una profunda consternación sacudió a la comunidad católica mundial tras la profanación y el incendio intencional de varios puntos emblemáticos del santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, uno de los destinos de peregrinación más visitados del mundo con más de un millón de fieles por año. El ataque ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada: el agresor incendió el altar exterior de la iglesia de Santiago Apóstol y vandalizó con pintura negra en aerosol la estatua de la Virgen en la Colina de las Apariciones —conocida como Podbrdo— y la Cruz Azul. La figura de la Reina de la Paz fue atacada en el rostro y las manos, y en su pedestal quedaron inscriptas las frases "Devil in a skirt" (Diablo con falda) y "Evil" (Mal). Una pancarta colgada en una valla cercana con los nombres de los videntes —quienes afirman presenciar las apariciones desde 1981— incluía en polaco el mensaje "Son unos estafadores, tengo pruebas". El detenido, identificado como Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiak, es un ciudadano polaco de 31 años que paradójicamente era conocido en la comunidad de peregrinos por haber superado una grave drogadicción y haber protagonizado un documental, Powołany 2 (Llamado), estrenado en marzo de 2024, que narraba su conversión espiritual y su vínculo con Medjugorje. Muchos fieles lo consideraban una fuente de inspiración.

El impacto del ataque se amplifica por el contexto: ocurre a escasos días del inicio del Festival Internacional de Jóvenes (Mladifest), que se celebrará del 1 al 6 de agosto y reúne cada año a más de 50.000 jóvenes de todo el mundo en la pequeña aldea bosnia. Desde las primeras horas de la mañana, numerosos peregrinos acudieron a los lugares profanados para rezar y manifestar su apoyo, mientras la parroquia de Santiago ya había iniciado las tareas de limpieza y restauración. En su comunicado, la comunidad parroquial respondió con un llamado al perdón: "Oremos por la conversión de los corazones de quienes cometieron este acto. Nuestra Señora nos llama constantemente a ser portadores de paz. Que este acontecimiento nos anime a no responder al mal con el mal". El Consejo Interreligioso bosnio condenó los hechos como "una ofensa a los sentimientos de los fieles católicos y un ataque contra la paz y la dignidad de todos los habitantes de Bosnia-Herzegovina".

El episodio se produce casi dos años después de que el Vaticano otorgara en septiembre de 2024 su "nihil obstat" al culto público en Medjugorje, avalado por el cardenal cordobés Víctor Manuel "Tucho" Fernández y aprobado por el papa Francisco, poniendo fin a más de cuatro décadas de debate sobre el fenómeno que comenzó en 1981 con las presuntas apariciones de la Virgen a seis adolescentes en lo que entonces era Yugoslavia. La profanación de un santuario que el propio Vaticano reconoció formalmente apenas dos años atrás añade una dimensión institucional al impacto religioso de un ataque que, cometido por alguien que la propia comunidad consideraba un ejemplo de redención, tiene además la perturbadora dimensión de una traición desde adentro.