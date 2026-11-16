Miles de clientes de las principales instituciones financieras de Estados Unidos reportaron interrupciones generalizadas para acceder a sus cuentas en línea, utilizar aplicaciones móviles y concretar operaciones electrónicas. Según los registros de la plataforma de monitoreo en tiempo real Downdetector, los inconvenientes comenzaron durante la mañana y se intensificaron hacia la tarde, concentrando el mayor volumen de quejas en JPMorgan Chase —con cerca de 4.800 notificaciones—, seguido por Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Truist y US Bank.

Desde JPMorgan Chase descartaron que el incidente responda a un ataque cibernético y atribuyeron las demoras en el procesamiento de transacciones a un problema técnico interno, asegurando que los usuarios mantienen el acceso a sus fondos mientras los equipos especializados trabajan para restablecer la normalidad. En paralelo, la red de pagos digitales Zelle acumuló reportes de demoras en los envíos de dinero, aunque sus voceros aclararon que su plataforma opera con normalidad y que los retrasos obedecen exclusivamente a las fallas en los sistemas de las entidades bancarias participantes que custodian las cuentas.

El episodio financiero ocurre apenas dos días después de que Microsoft lograra restablecer sus servicios tras una caída global que afectó el funcionamiento de herramientas corporativas y gubernamentales como Outlook y Teams, también atribuida por la compañía tecnológica a un desperfecto técnico y no a una intrusión informática. Aunque las fuentes disponibles no establecieron un vínculo directo entre ambos eventos, las interrupciones bancarias generaron importantes trastornos operativos a lo largo de la jornada para usuarios particulares y comercios en todo el territorio estadounidense.



