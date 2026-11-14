La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso una paralización nacional de todos los vuelos comerciales y operaciones aéreas con origen en aeropuertos estadounidenses, tras detectar una falla generalizada en los sistemas de comunicaciones de sus centros de control de tránsito. Mediante una alerta de emergencia del Centro de Comando del Sistema de Control de Tránsito Aéreo (ATCSCC), el organismo ordenó mantener en tierra la totalidad del tráfico de salida por razones de seguridad operacional, ya que la interrupción en las frecuencias impide garantizar la separación reglamentaria y la transmisión de instrucciones entre controladores y pilotos.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que el desperfecto técnico afectó simultáneamente a los 22 centros de control de rutas aéreas (ARTCC) responsables de supervisar los vuelos en fase de crucero a lo largo del espacio aéreo del país. A diferencia de un cierre total del espacio aéreo, la resolución no obligó a aterrizar de inmediato a las aeronaves que ya se encontraban volando, las cuales pudieron completar sus trayectos hacia sus destinos, mientras que los vuelos internacionales entrantes quedaron sujetos a evaluaciones individuales caso por caso. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la emergencia impactó en los servicios de Aerolíneas Argentinas, American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines, obligando a reprogramar para después de las 23:30 todos los despegues previstos con anterioridad a ese horario.

El incidente paralizó de forma excepcional una red que gestiona diariamente más de 44.000 vuelos y transporta a alrededor de tres millones de pasajeros, marcando la interrupción nacional más severa desde el colapso del sistema informático NOTAM ocurrido en enero de 2023. Mientras los equipos técnicos de la FAA trabajan para aislar el origen del fallo y restablecer la normal operatividad de las comunicaciones, el episodio reabrió el debate sobre la modernización tecnológica del control aéreo estadounidense, un área para la cual el Congreso asignó recientemente 12.500 millones de dólares, aunque el Departamento de Transporte advierte que se requieren otros 30.000 millones adicionales para completar la actualización integral de la infraestructura.