Tras una falla en las telecomunicaciones, Estados Unidos reactivó los vuelos y Ezeiza recupera sus salidas

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos y autorizó la reanudación de las operaciones después de más de cuatro horas de interrupción. La decisión también permitió normalizar las partidas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia ese país, aunque algunos servicios podrían salir con demoras y, por el momento, no se prevén cancelaciones.

La medida había paralizado las salidas de aeronaves en los principales aeropuertos estadounidenses y provocó complicaciones para miles de pasajeros. El problema comenzó con una falla en los sistemas de telecomunicaciones que afectó herramientas fundamentales para coordinar el tráfico aéreo.

La interrupción se originó en los enrutadores de red y generó dificultades de comunicación a escala nacional. Ante la pérdida de funcionamiento de esos sistemas, las autoridades suspendieron temporalmente las partidas como medida preventiva.

Estados Unidos comenzó a recuperar su actividad aérea

Una vez que los sistemas empezaron a normalizarse, la FAA habilitó el regreso progresivo de los vuelos. La decisión permitió terminar con la restricción general, aunque las aerolíneas todavía deben reorganizar sus servicios y absorber los retrasos acumulados durante las horas de paralización.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la situación evolucionaba favorablemente. También descartó que el inconveniente estuviera relacionado con un ataque informático.

«No hubo ningún ciberataque», afirmó el funcionario. Además, buscó llevar tranquilidad a los pasajeros y sostuvo que la interrupción no puso en riesgo a las personas que viajaban en las aeronaves.

El impacto sobre el sistema aéreo fue considerable. Un análisis de la firma especializada Cirium estimó que alrededor de 1,5 millones de pasajeros quedaron afectados por cancelaciones, cambios de horarios y demoras.

Durante la suspensión, los aviones que ya estaban en el aire pudieron continuar sus recorridos y aterrizar. En cambio, las aeronaves que permanecían en tierra debieron esperar la autorización para retomar sus operaciones. La situación generó acumulación de pasajeros y complicaciones en las terminales de distintos puntos del país.

Las primeras evaluaciones descartaron un ataque informático

Las autoridades también desvincularon el episodio de la reciente interrupción de servicios informáticos que había afectado a Microsoft. Según fuentes policiales citadas por CNN, las primeras evaluaciones apuntaron a un problema técnico en la infraestructura de telecomunicaciones y no detectaron indicios de una acción deliberada.

Con el levantamiento de la restricción, el sistema aéreo estadounidense comenzó una etapa de recuperación que demandará varias horas. Aunque las partidas se reanudan, los retrasos acumulados podrían extenderse durante buena parte de la jornada y afectar las conexiones y los horarios previstos por las aerolíneas.

Para los pasajeros que tenían previsto viajar desde Ezeiza hacia Estados Unidos, el escenario es de mayor normalidad, aunque será importante verificar los horarios actualizados de cada servicio antes de dirigirse al aeropuerto.