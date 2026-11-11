Investigan el uso de fondos públicos en Ueno Bank: allanaron la vivienda de un exministro paraguayo

En la continuidad de los procedimientos judiciales vinculados al escándalo financiero del Ueno Bank, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público de Paraguay allanó la vivienda particular del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en la ciudad de Asunción.

Durante el operativo, los agentes fiscales procedieron a la incautación de abundante documentación relacionada con el expediente, equipos informáticos, soportes digitales, dispositivos de almacenamiento y la totalidad del sistema de circuito cerrado de televisión de la propiedad. Todos los elementos recuperados fueron inventariados y puestos bajo estricta cadena de custodia para someterlos a los peritajes tecnológicos de rigor.

El foco de las actuaciones fiscales sobre Fernández Valdovinos radica en su responsabilidad por la colocación de millonarios recursos previsionales estatales dentro de la entidad bancaria caída.

De acuerdo con los antecedentes incorporados a la causa penal, el ex funcionario autorizó formalmente el 28 de julio de 2025 la transferencia e inversión de 250.000 millones de guaraníes (aproximadamente 41,6 millones de dólares) pertenecientes a la Caja Fiscal en certificados de depósito de ahorro dentro del Ueno Bank. La Justicia busca determinar si dicha maniobra configuró un mecanismo irregular para inyectar liquidez estatal en una institución privada en situación de fragilidad financiera.

El allanamiento a la residencia del ex titular de la cartera económica agrava la dimensión institucional de la investigación, en la que ya se encuentran formalmente procesados el destituido expresidente Santiago Peña Palacios y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding. Con estos nuevos procedimientos, la Fiscalía General profundiza el rastreo sobre la cadena de mandos del anterior Poder Ejecutivo para dirimir los eventuales delitos de lesión de confianza, malversación de fondos públicos y connivencia administrativa en el colapso del grupo bancario.