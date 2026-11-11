Teherán volvió a poner a la Argentina en la mira. El martes, la Cancillería iraní declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas.

El comunicado cerró con una frase que en Buenos Aires no se puede leer como una fórmula diplomática más: "Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto". La advertencia llega del mismo Irán que la Justicia argentina señala como autor intelectual de los dos peores atentados terroristas de nuestra historia.

La República Islámica de Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La medida, que empeora las relaciones entre ambos países, es una respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a la Guardia Revolucionaria islámica como grupo terrorista.

La advertencia de Teherán

"Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto", advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní a través de un comunicado.

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En ese pronunciamiento, Teherán dejó claro que la determinación de apuntar contra las Fuerzas Armadas argentinas tiene una relación directa con la decisión de la Casa Rosada.

Esa decisión, tomada en marzo pasado por la administración de La Libertad Avanza, fue calificada como "acto hostil" por parte del Ministerio de Exteriores iraní.

El gobierno del país persa apuntó que la decisión se apoya en una legislación propia. Esa norma estipula que los países que "cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos de América de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista están sujetos a reciprocidad".

La decisión original de la Argentina

El gobierno de Javier Milei declaró a finales de marzo último a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista. La medida, explicó por entonces, "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

La Casa Rosada había responsabilizado a la formación militar iraní de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbolá.

El antecedente con el Reino Unido

A comienzos de mes, Teherán designó también como grupo terrorista a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas. Además, clasificó al servicio de inteligencia británico exterior MI6 como "grupo hostil".

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó que esa medida era la "respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán".

Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La Unión Europea tomó una decisión similar este enero, tras la represión de las protestas antigubernamentales de comienzos de año.