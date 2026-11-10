La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina generó una amplia repercusión en la prensa internacional, donde las principales cabeceras de Estados Unidos y Europa coincidieron en interpretar sus intervenciones como una crítica directa al rumbo de la gestión de Javier Milei. Publicaciones británicas como The Telegraph, The Guardian y la cadena BBC remarcaron que el Pontífice ofreció una reprimenda diplomática pero tajante frente a las medidas de austeridad fiscal y los recortes presupuestarios en áreas sensibles como la educación, el bienestar social y la asistencia a personas con discapacidad. Asimismo, los análisis subrayaron el choque ideológico entre la prédica papal sobre el desarrollo equitativo y la política de fuerte reducción del gasto público impulsada por el Poder Ejecutivo.

Los diarios internacionales destacaron además las exhortaciones del Santo Padre a "cuidar el uso de las palabras", "salvaguardar la democracia" y buscar consensos políticos, considerándolas una alusión al estilo confrontativo y al lenguaje combativo utilizado por el mandatario hacia sus adversarios. Periódicos de renombre como The Times y CNN recordaron los severos agravios y descalificaciones que Milei formuló en el pasado contra la Iglesia y la figura de Francisco, mientras que el Wall Street Journal contrapuso la imagen de un Pontífice moderado centrado en la atención a los sectores vulnerables frente a un liderazgo enfocado en la defensa del libre mercado sin restricciones.

Por su parte, periódicos estadounidenses como The Washington Post y USA Today, junto al español El País, enfatizaron el valor simbólico de las actividades de León XIV en el país, destacando de forma particular su visita al Pequeño Cottolengo de Claypole. Los cronistas extranjeros coincidieron en que el paso del Papa por instituciones de asistencia social desarticuló las expectativas previas del Gobierno sobre un viaje estrictamente institucional, introduciendo sus mensajes en el centro del debate político sobre el impacto social de las reformas económicas y los límites constitucionales en el ejercicio del poder.