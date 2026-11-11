El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán oficializó la designación de la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina como "organizaciones terroristas". Según la diplomacia iraní, la resolución se adoptó bajo el estricto marco del "principio de reciprocidad" y en aplicación de la legislación aprobada por Teherán en 2019, la cual faculta al régimen a imponer contramedidas defensivas y punitivas contra aquellas naciones que declaren la ilegalidad de sus cuerpos militares.

El comunicado oficial tildó las recientes decisiones del Poder Ejecutivo argentino como una "medida hostil" y advirtió que el gobierno del país sudamericano asumirá plenamente las consecuencias derivadas de sus actuaciones institucionales.

La determinación del gobierno iraní responde de forma directa a la inclusión de los Guardianes de la Revolución —el brazo armado e ideológico del régimen persa— en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) por parte de la administración del presidente Javier Milei.

La medida dispuesta por la Casa Rosada habilitó la aplicación de congelamientos administrativos inmediatos sobre bienes, fondos y activos bajo control del cuerpo militar persa en el sistema financiero local. Desde Buenos Aires se fundamentó la sanción apuntando a la histórica asistencia operativa proporcionada por dicho grupo a la organización chiita Hezbolá, señalada por la autoría material de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994.

El contrapunto diplomático profundizó el distanciamiento geopolítico entre ambas naciones en el contexto del conflicto bélico en Oriente Medio, donde el Gobierno argentino ha ratificado de manera pública su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel.

Esta escalada bilateral se suma a una serie de antecedentes recientes que incluyen la expulsión del encargado de negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, y la previa catalogación antiterrorista de la Fuerza Quds. Con este nuevo catálogo represivo, Teherán replicó un esquema punitivo similar al que aplicó a principios de mes contra la Real Fuerza Aérea, la Real Marina y los servicios de inteligencia del Reino Unido.