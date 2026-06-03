Irán escaló dramáticamente el conflicto al atacar con drones y misiles el aeropuerto internacional de Kuwait —provocando heridos, importantes daños materiales y la suspensión de todos los vuelos— y lanzar simultáneamente tres misiles y varios drones contra Baréin, que fueron interceptados por sistemas de defensa aérea bareiníes y estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud al Atwan, confirmó que "drones hostiles atacaron la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait", obligando a la Autoridad de Aviación Civil a activar el plan de emergencia y desviar el tráfico aéreo a aeropuertos alternativos. Baréin, por su parte, denunció que Irán "continúa con su política agresiva mediante ataques criminales con misiles y drones dirigidos contra objetivos civiles", y elevó todas sus unidades al "más alto nivel de preparación defensiva". El Comando Central de Estados Unidos confirmó haber interceptado varios de los proyectiles en lo que describió como una respuesta de "autodefensa".

Los ataques se produjeron en el peor momento posible para el proceso diplomático: agencias de noticias iraníes semioficiales informaron que Teherán interrumpió las comunicaciones con los mediadores respecto a la prórroga del alto el fuego, exigiendo que primero se haga cumplir la tregua en el Líbano antes de retomar las conversaciones. Trump refutó esa versión y aseguró que las negociaciones continuaban, pero la realidad sobre el terreno contradice ese optimismo: los intercambios de ataques en el Golfo se han vuelto casi diarios, Israel expande su operación en el Líbano pese a los pedidos de Washington, e Irán mantiene su control férreo sobre el estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos sostiene el bloqueo de los puertos iraníes. La combinación de todos estos factores mantiene los precios globales del combustible elevados y los efectos del conflicto se hacen sentir mucho más allá de la región.

La extensión del conflicto a Kuwait y Baréin marca un salto cualitativo en la guerra: hasta ahora los ataques iraníes se habían concentrado en el estrecho de Ormuz y en enfrentamientos directos con fuerzas estadounidenses, pero golpear la infraestructura civil de dos monarquías del Golfo —aliadas de Washington que habían pedido a Trump que postergara los ataques— implica que Teherán está dispuesto a ampliar el teatro de operaciones y a castigar a quienes considera cómplices del bloqueo. Para la diplomacia regional, el ataque al aeropuerto de Kuwait es particularmente grave: fue precisamente Qatar, Arabia Saudita y Emiratos los que convencieron a Trump de frenar un ataque inminente hace dos semanas, y ahora Irán les responde con misiles y drones, enviando un mensaje inequívoco sobre el precio de mediar a favor de Washington.