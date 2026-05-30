El presidente Donald Trump postergó su "decisión final" sobre el borrador del acuerdo con Irán luego de una reunión de aproximadamente dos horas con su equipo de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca.

"El presidente Trump sólo aceptará un acuerdo que sea beneficioso para Estados Unidos y que cumpla sus condiciones inquebrantables. Irán nunca podrá poseer un arma nuclear", indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado al concluir el encuentro.

La postergación llega en un momento de máxima tensión diplomática: apenas días atrás, Irán lanzó un misil balístico contra Kuwait y cinco drones sobre el estrecho de Ormuz, episodios que el Comando Central calificó de "escandalosa violación del alto el fuego", mientras las negociaciones de paz seguían su curso en Qatar y Washington.

Antes de la reunión, Trump había publicado en Truth Social las condiciones que considera innegociables para cerrar cualquier acuerdo. La lista incluye la eliminación del material nuclear enriquecido iraní —el llamado "polvo nuclear", enterrado a gran profundidad tras los bombardeos estadounidenses de junio del año pasado—, la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz sin cobro de peajes y el retiro de todas las minas acuáticas.

"El bloqueo naval estadounidense se levantará entonces", escribió Trump, estableciendo una secuencia clara: primero Irán cumple, después Washington cede. El mandatario precisó además que el material nuclear será desenterrado por Estados Unidos "en estrecha coordinación con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica" para ser destruido, una disposición que Teherán ha resistido desde el inicio de las negociaciones.

La postergación de la "decisión final" refleja la complejidad de un proceso en el que ambas partes han estado más cerca y más lejos de un acuerdo en cuestión de horas.

Desde febrero, cuando comenzó el conflicto, Washington y Teherán han intercambiado propuestas, contraofertas y ataques militares en simultáneo, con mediadores de Pakistán, Qatar, Turquía y Arabia Saudita intentando tender puentes entre posiciones que siguen siendo distantes en lo nuclear.

Con el petróleo Brent oscilando cerca de los 100 dólares, las elecciones de medio mandato estadounidenses en noviembre y el alto el fuego siendo violado con regularidad en el estrecho, Trump tiene cada vez menos tiempo para conseguir el acuerdo que prometió y cada vez más presión para no firmar uno que pueda ser leído como una concesión.