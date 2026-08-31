La guerra entre Estados Unidos e Irán, que e cumplió seis meses desde los bombardeos del 28 de febrero, produjo su intercambio de ataques más reciente en una jornada que comenzó con un bombardeo estadounidense contra lanzaderas de la Guardia Revolucionaria en la isla de Larak —en el estrecho de Ormuz— y terminó con Irán lanzando misiles contra las bases aéreas jordanas Rey Hussein y Al-Azraq, interceptados por las defensas de Jordania, y drones contra la base de Al Minhad en los Emiratos Árabes Unidos, los primeros ataques de ese tipo desde julio. El Comando Central justificó la acción en Larak como una respuesta a personal iraní que "se preparaba para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz", en lo que describió como una acción "limitada y precisa" para "proteger a los marinos civiles y al libre flujo del comercio mundial". La Guardia Revolucionaria confirmó dos muertos y dos heridos entre sus filas, acusó a EE.UU. e Israel de un "acto agresivo" y prometió "un castigo para el agresor". El petróleo superó los 90 dólares por barril ante la nueva escalada.

El episodio más llamativo de la jornada no fue militar sino mediático: Trump publicó en sus redes un video generado con inteligencia artificial que, según afirmó, mostraba la "destrucción total" de la isla de Jarg, principal centro exportador de petróleo de Irán. Un alto cargo iraní calificó la publicación de "ridícula" y horas después Reuters confirmó que no existían pruebas de ningún ataque sobre Jarg. El video —que circuló globalmente antes de ser desmentido— revela la dimensión de guerra de narrativas que acompaña al conflicto físico, con Trump utilizando imágenes generadas por IA para proyectar una imagen de devastación iraní que los hechos reales no necesariamente respaldan.

Ormuz sigue cerrado, privando al mundo del 20% del petróleo que por allí circulaba. El cambio de régimen que Trump planteó como objetivo parece hoy más lejano que antes de la guerra. Mojtaba Jamenei, que sucedió a su padre muerto en los bombardeos iniciales, conduce un régimen que demostró una "notable capacidad de resistencia".