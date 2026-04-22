La crisis entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo punto de inflexión esta semana cuando el presidente Donald Trump advirtió, a través de su plataforma Truth Social, que cualquier intento de reabrir el estrecho de Ormuz haría imposible un acuerdo con Teherán, al que solo se podría llegar, según sus palabras, si se "destruyera el resto del país".

En el mismo mensaje, Trump fue más allá al señalar que los líderes iraníes también están "incluidos" como posibles objetivos en un eventual ataque, escalando notablemente la retórica bélica. El mandatario justificó su postura argumentando que Irán pretende abrir el estrecho únicamente para ganar unos 500 millones de dólares diarios, y que su posición de cierre no sería más que una estrategia para "salvar las apariencias".

La tensión se agudiza en un contexto particularmente delicado: apenas horas antes de esas declaraciones, Trump había anunciado la extensión del alto el fuego con Irán, cuya tregua vigente de dos semanas expiraba este miércoles. Sin embargo, el presidente dejó en claro que mantendría el bloqueo naval sobre el estrecho como condición para avanzar en las negociaciones.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní informó haber interceptado dos buques en el estrecho de Ormuz y haberlos trasladado hacia sus costas, declarando que "la alteración del orden y la seguridad en Ormuz es nuestra línea roja". Además, la agencia británica UKMTO reportó que una lancha de la Guardia Revolucionaria disparó contra un portacontenedores cerca de Omán, en un segundo incidente registrado al oeste del territorio iraní.

Frente a la amenaza de una reanudación de los combates, Irán endureció también su postura diplomática y militar. La Guardia Revolucionaria advirtió que está "preparada para hacer frente a cualquier nueva agresión" y amenazó con "asestar golpes demoledores a los activos restantes del enemigo" si el conflicto se reaviva. El escenario actual combina una frágil tregua en suspenso, un bloqueo naval que restringe el comercio de crudo iraní y una retórica cada vez más agresiva de ambos lados, dejando pocas señales de que una salida diplomática esté próxima.